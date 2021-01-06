香港獲德國政治避難權第一人黃台仰

因涉嫌違反國安法而遭通緝的黃台仰是首位獲得德國避難權的香港青年，他目前維護着一個為港人提供各國避難信息的網站，希望歐盟成員國簡化港人避難申請程序。

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現年27歲的香港青年黃台仰（Ray Wong Toi-yeung），為了躲避牢獄之災，被迫流亡。作為首位獲得德國政治避難權的香港青年，他目前在哥廷根（Göttingen）就讀。黃台仰認為，港人大批出走，不可避免，他有意幫助出逃者。

本台RFI法文網周日（2021年1月3日）刊出記者Heike.S對目前流亡德國的黃台仰的一篇專訪，在此予以着重介紹。

黃台仰回顧說，2016年，他領導的本土派政治團體（本土民主陣線）在組織了一系列示威後，他因被控煽動和參與暴動罪，以及組織非法集會遭到追究，面臨最高被判10年監禁的刑期。他了解自己在港將無法享有公正的審判，所以向德國申請避難。他深信德國重視人權和自由的價值觀。他必定能夠獲得避難權。中國當局曾就此試圖勸阻德國政府，但柏林沒有讓步。

黃台仰表示，儘管德國在2018年賦予了其政治避難保護，但他感覺依然處於中國的監控之中。香港國安委把其列入了逃犯名單。他已注意到其手機ˎ 社交網站賬號以及電子郵箱出現的可疑活動。他懷疑其所有聯絡方式都已遭中國政府監控。

黃台仰談到，逃離香港是他所做出的一個最艱難的決定。這可能意味着將永遠不能返回故鄉，永遠無法重見一些故友和部分家人。他為此掙紮了一段時間。在此猶豫期間，他無法入睡，也無法正常飲食，因此消瘦了很多。通過與他人，包括與一些非政府組織和政治人物之間的談話，他最終做出了出走的決定，為了繼續開展鬥爭。

黃台仰透露，他維護着一位名為« Haven assistance »（避風驛）的互助平台，為港人提供各國的避難信息。自這一網站在去年七月建立以來，已收到數百份申請。這對許多港人，尤其是年輕人十分有益。為此，他與在倫敦的非政府組織« Hong Kong Watch»（香港監察）緊密合作，呼籲德國簡化港人獲得避難權的程序。希望歐盟其它成員國也簡化香港難民的申請程序。澳大利亞和加拿大政府已經開啟了它們的大門，希望歐盟更進。