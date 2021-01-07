德法就香港民主派人士被捕發聲 港府：無懼任何海外政府制裁威脅

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）1月6日發表聲明，對50逾名香港民主派人士同日被捕事件作出了回應。馬斯稱，“我們呼籲中國政府履行對香港的國際義務，維護受影響人士的權利和《基本法》的法治承諾。”

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香港民主派於去年7月一連兩日舉行35+立法會選舉初選，全港共有61萬人投票。當地時間6日早有53名民主派人士被港警上門拘捕，指他們涉嫌違反《港區國安法》。就這一事件，美英加和歐盟等多方相繼作出了回應。馬斯稱，“香港有超過 50 人被捕的消息 ─ 包括在去年區議會選舉中民選的政客 ─ 證實了我們自《港區國安法》在 7 月生效以來所表達的憂慮：該法正被用來打壓反對派、壓制批判的聲音，以及剝奪香港市民的自由。”

馬斯稱，“因此，中國正在進一步背離它對香港人和國際社會的承諾。我們呼籲中國政府履行對香港的國際義務，維護受影響人士的權利和《基本法》的法治承諾。”此外，法國外交部發言人當天亦表示，“香港50多名反對派人士因去年7月參與民主派初選而被指控為顛覆罪，依據《港區國安法》被捕，這標誌着自《港區國安法》通過以來，香港局勢的持續惡化，再一次令人擔憂。”聲明稱，“此前，近幾個月來，新聞界和民主反對派受到了許多壓力，對香港《基本法》規定的民主表達的可能性提出了質疑。”

法方表示，“這個問題是我們與歐洲夥伴協商的主題。法國及其歐洲夥伴在今年7月採取了一系列措施，包括簽證和流動方面的行動、加強對向香港出口敏感材料的警惕、支持民間社會以及動員獎學金和大學交流計畫等，以示對香港人民的聲援。在執行這些措施時，考慮到了局勢的發展。法國重申其對香港自治的承諾，以及對尊重香港《基本法》和 ‘一國兩制’原則所保障的司法獨立、法治和基本自由的承諾。”

面對國際壓力，港府發言人7日發表聲明回應稱，“會果斷及無畏無懼地維護國家安全，並表明無懼任何海外政府制裁威脅，會毫不猶豫譴責粗暴干預香港事務的外國或境外勢力。”