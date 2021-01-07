蓬佩奧：美國考慮涉港製裁，美駐聯合國大使將訪台

美國國務卿蓬佩奧1月6日通過聲明表示，敦促日前被逮捕的50逾名香港民主派人士得到立即無條件釋放，並宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。

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香港民主派於去年7月一連兩日舉行35+立法會選舉初選，全港共有61萬人投票。當地時間6日早有約52名民主派人士被港警上門拘捕，指他們涉嫌違反《港區國安法》。對此，蓬佩奧回應稱，“今天，香港地方當局逮捕了50多名政客和民主人士，這是一種暴行，提醒人們中共對本國人民和法治的蔑視。被捕者無罪，只是行使了條約所承諾的民主權利，也是他們因人性而應享有的權利。應該立即無條件地釋放他們。”

蓬佩奧稱，“美國不會對香港人民在共產黨的壓迫下受苦受難袖手旁觀。美國將考慮對任何和所有參與對香港人民進行攻擊的個人和實體進行制裁和其他限制，探討對香港駐美國經濟貿易辦事處的限制，並對破壞香港民主進程的官員立即採取更多行動。我也對在這場政治鎮壓運動中逮捕一名美國公民的消息感到震驚。讓我明確指出：美國不會容忍對美國公民的任意拘留或騷擾。”

蓬佩奧稱，“美國支持香港人民和所有渴望自由的人。本着這種精神，我高興地宣布美國常駐聯合國代表克拉夫特即將對台灣進行訪問，台灣是一個可靠的夥伴和充滿活力的民主政體，儘管中共竭力破壞其巨大的成功，但台灣仍然蓬勃發展。台灣顯示了一個自由的中國能夠取得的成就。”

報導指，克拉夫特2019年上任以來，多次公開發聲支持台灣國際參與，她將成為美台斷交後首位訪台的現任美國駐聯大使。但蓬佩奧並未透露克拉夫特訪台日期。此前，當選總統拜登提名的下任美國國務卿人選布林肯通過推特表示，“大規模逮捕親民主人士是對那些勇敢推進普世人權的人們的攻擊。拜登-哈里斯政府將與香港人民站在一起，反對北京對民主的鎮壓。”

對此，中國外交部發言人華春瑩在7日的例行記者會上回應稱，蓬佩奧上述聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。華春瑩強調，我們敦促美方立即停止干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行。中方將採取一切必要措施堅決維護自身主權、安全利益。美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。