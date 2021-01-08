學者：大搜捕欲全面撲滅民主運動 甚或是港版「改土歸流」 下站是台灣

香港警方以涉嫌違反「顛覆國家政權罪」在大肆拘捕五十多名發起和參與民主派初選的政黨、社運人士和律師，香港不少評論認為，從拘捕人士層面之廣和發揮的巨大震懾力，可見北京政府是要全面打壓，並藉此撲滅香港的民主連動；而來自紅色傳媒家庭的沈旭暉更指出，拘捕行動是針對香港的傳統精英群體，藉此徹底改變香港的管治結構，達到京官治港的港版「改土(司)歸流(官)」，早已投誠的「土共」日後也難免被剷除。而香港之後的下一站將會是台灣。

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本月6日起的大搜捕，被捕者由本土派、溫和民主派、激進民主派以致沒有政黨背景的政治素人和社運人士都有，不少更是意欲參選可能年內出現的立法會選舉的區議員，故此大搜捕出現，最直接的疑問就是當局欲消滅民主派的參選力量，但中文大學政治與行政學系副教授馬岳形容，今次拘捕予人全面打壓印象，亦昭示民主派的議會選舉路線已盡，未來即使再舉行選舉，相信民主派人士的參選意欲會降低，參選人亦難以提出政綱。

同屬政政系的高級講師蔡子強則相信，香港整個政治版圖將會重寫，他解釋，搜捕反映不同光譜的民主派均已成為北京的中央政府和港府的打擊對象，除了支持民主的港人因對體制失去信心而移民他鄉之外，從政風險亦隨着愈來愈多的紅線而增加，令有意加入政黨的人卻步，例如香港眾志等組織已經解散，公民黨等傳統泛民政黨亦出現黨員流失，以致民主派和本土派的政黨均面對「化整為零」的壓力。

時事評論員吳志森更認為，大搜捕是要全面撲滅香港的民主運動。他在網上指出，自民主派立法會議員總辭後，不少人已無心政治，但仍被當局以最嚴重的控罪予以拘捕，民主派力量必然受影響；而大搜捕發揮的巨大震懾力，亦會令民主派的支持者不敢表態或作出實質支持。至於是次拘捕會否成為港版的台灣美麗島事件，隨着反對派被國民黨大肆拘捕而激發另一波民主運動，則仍有待觀察。

沈旭暉：大陸手段將是撕裂台灣

出身紅色傳媒家庭的沈旭暉則更加悲觀，他在網上指出，即使與港區國安法落實後的「新香港」相比，是次大搜捕亦背離了中方的做法，即是連牽強的邏輯也放棄了，因為警方聲言，參與民主派初選是藉著無條件否決財政預算案而迫令特首下台、癱瘓政府，但部分被捕者根本開宗明義已表明，不支持無條件否決預算案，印巴裔的安德里(Jeffrey Andrews)和參選醫護界、去年發起醫護界罷工的香港醫院管理局員工陣線主席余慧明便屬此類。由此可見，大搜捕已不管當事人支持與否、倡議抑或參與，均等同處理，明顯不是講道理的做法，而是只看要針對的對象，這包括有組織力、有潛能、有影響力的人，然後據此羅織罪名，把中國式邏輯直接套用在香港。

他形容，大搜捕是「好blunt(即赤裸裸)的恐嚇訊號」，已超越中方在國安法訂定時所指的止暴制亂或恢後香港常態，是借題發揮，目的是徹底改變香港的管治結構，是真正洗牌，目標是真正過去數十年控制香港的傳統精英或既得利益集團，即是溫和、中立，相對專業的港人，因為這批人是政權相對不信任的群體，故此「(拘捕)清單已沒有統戰計算，而是一網打盡」，是中共廣義的改土歸流，基本上是要剷除本土實力，只要有較強的地方色彩，不論是本地那一派系、抑或已經投誠，甚至是原來由中央政府派駐的，只要有「土」味，也會剷除，改派中央的流官接任。

改土歸流流行於明清之間，意指廢除原來統治少數民族的「土司」頭目(土人治土，在香港可以是港人治港)，改為朝廷或中央政府派任「流官」。

沈旭暉續稱，由此發展下去，香港建制派中的自由黨或民建聯等「土共」，最終可能都是改土歸流的目標。他舉例，中國建國初期的將領古大存1957年時被打成「廣東地方主義反黨集團」；而早期海南行政公署主任馮伯駒，文革中亦備受審查和迫害。

至於有合手段應對，沈旭暉較為悲觀，他指出，以中國領導人習近平的底線思維，除非香港替中國「洗錢」或引資這個白手套、融資功能這個底線受到動搖，否則歐美任何制裁均不會令習近平停步，但這代價太大，中國的分析是不會出現，除非國際形勢出現巨大變化。他指出，事實上，美國投行的表現亦證實了中共的分析，在香港反修例運動高潮時，不少在美國上市的中資概念股竟然成功來港二次上市，令中國有了制衡美國制裁的法門，故此習近平當然更加要牢牢掌握香港，以應對美國。

現時正在台灣中央研究院當訪問學人的沈旭暉又說，基於這套底線思維，習近平不會止步於香港，台灣將是下一個目標，若此，出兵與否並非最重要，而是撕裂原本和諧的社會。他指出，香港原本十分和諧，但不用十年，已被中國將「社會撕裂化」；至於台灣，相信中國大陸亦會用島內的內部操作完成撕裂化。