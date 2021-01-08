港台暫禁採訪53名被捕民主派 廣播處長稱謹慎 工會促勿揣摩上意而自我審查

逾五十名民主派被捕人士已獲保釋，未知港府何時作出檢控，但身為政府部門之一的香港電台，傳出廣播處長下令不可訪問上述被捕人士。港台其後表示，只是「善意提醒」員工按機制謹慎處理；工會則認為，員工會做好把關工作，促請各部門主管不要揣摩上意，以免導致自我審查，變相滅聲。

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根據港台《製作人員守則》，節目不可美化罪行，但沒有規定禁止採訪被捕人；而傳媒一般攸法是會採訪被捕人，但若正式落案檢控，意味案件進入司法程序，才會避免就涉案事件採訪被告，但仍會就被告熟悉事項進行採訪，而不是一刀切禁止訪問。

但港台員工昨(7日)午傳出消息，指作為港台之首的廣播處長梁家榮先向個別部門主管表示暫時禁止訪問被捕53人，以免觸犯《港區國安法》，其後由主管向一眾節目監製交代，再由監製向前線節目製作人員和記者討論具體安排。但有關指示引起前線質疑，尤其是被捕人涉及不少民意和政治領袖，一旦禁訪，民主派意見可能沒有多少人可以受訪表達，以致平衡不足；另外一些專業範疇亦可能缺人訪問，例如熟悉少數族裔問題的印巴裔安德里(Jeffrey Andrews)和醫院管理局員工陣線主席余慧明之於抗疫措施便是明顯的例子。

港台節目製作人員工會晚上發出聲明，指就消息與處長會面，工會引述處長澄清，指自己並非命令下屬不可訪問相關被捕人士，只是善意提醒製作人員應按現行編採機制，謹慎處理。港台發言人更補充，一般而言，涉案「被控」人士在拘控及審訊期間，媒體不宜發表該等人士有可能涉及相關案件內容之訪問。

不過，工會聲明同時指出，港台人員會做好把關工作，促請各部門主管不要揣摩上意，反應過度，以免導致自我審查，變相滅聲，破壞專業。