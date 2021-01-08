香港當局尋求引渡協助許智峰流亡的兩名丹麥議員

丹麥最大的媒體丹麥《政治報》（Politiken）報道說，香港當局正在調查如何追究兩名曾經協助香港區議員許智峰流亡國外的丹麥議員的責任。

丹麥最大的媒體丹麥《政治報》（Politiken）周四報道說，香港當局正在調查追究兩名曾經協助香港區議員許智峰流亡國外的丹麥議員的責任並且試圖要求將他們引渡到香港受審。此舉將進一步加劇丹麥與北京之間的緊張關係。

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丹麥《政治報》報道說，丹麥與香港何北京之間的一場大規模的政治衝突正在展開，香港政府公開表示正在尋找如何追究丹麥綠黨議員艾巴伊克（Uffe Elbæk ）與保守黨議員阿米茲波爾（Katarina Ammitzbøll ）這兩名丹麥議員的責任以及通過何種途徑將他們引渡到香港。本周首名美國公民在香港遭到逮捕，港府對丹麥議員的追究被評論認為是香港國安法正成為長臂法。

丹麥《政治報》評論說，香港當局對許智峰在上個月得以逃往歐洲表示憤怒，許智峰被香港當局指控犯有涉嫌妨礙司法公正以及藐視罪等九條罪名，其中兩項最嚴重的可被判處監禁三年。

兩名丹麥議員以舉辦環境討論會為由邀請許智峰前往丹麥參加會議，從而轉移了香港警方的注意力。在許智峰離開香港的同時，他的家人也先後離開了香港，他在抵達丹麥之後正式宣布退出香港民主黨並且流亡國外，他與家人隨後前往倫敦，本月初他向媒體表示他與家人在滙豐銀行的賬戶一度遭到凍結。去年12月27日，香港警方以涉嫌違反香港國安法，對包括許智峰在內的30在海外的港人下達了通緝令。港府正在考慮如何追究協助許智峰流亡的兩名丹麥議員的責任。

丹麥國會2020年12月21日一反此前對北京的謹慎政策通過了譴責北京在香港侵犯人權的決議，曾經引發北京當局的抗議。