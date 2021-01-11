吳釗燮：克拉夫特14日晉見蔡英文談促進台灣國際參與

台灣外交部長吳釗燮今天對媒體表示，美國駐聯合國大使克拉夫特13日至15日訪問台灣期間，將在14日晉見總統蔡英文；他並說，克拉夫特這次訪台，主要是討論如何促進台灣在國際組織的參與，這對台灣很重要。

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吳釗燮說(原音)，「在後天，13日，美國現任駐聯合國大使Kelly Craft就要來到台灣，她在14日會晉見總統，也會跟我有一個會談，也會在我們的外交學院進行一場公開的演講。她來台灣訪談的主題，就是要來跟我們台灣討論，如何來促進台灣在國際組織中的參與」

昨天清晨美國國務卿蓬佩奧宣布，跟台灣之間交往的限制全部都取消，吳釗燮說，這對台美關係的提升是一件大事。(原音)「昨天清晨美國國務院透過國務卿對外宣布跟台灣之間交往限制全部都取消，對台美關係提升是一件大事情，外交部對美國做法表示誠摯歡迎與感謝，對於長期推動台美交往限制放鬆或解禁的美國國會議員也表達高度感謝之意」。

吳釗燮說，這些事情已經推動一陣子，台灣跟美國互信不斷提升，是因為台灣採取務實與負責的對外政策，接下來台灣會用相同的態度與作法，不斷提升跟美國的關係。他說，台美共享自由民主人權普世價值，因此台美就國際上各項議題合作已經發展為全球合作夥伴，外交部不會鬆懈，會進一步提升與美國關係。

此外，台灣軍方人士今天指出，由中山科學研究院研製、射程可達1200公里的增程型雄2E巡弋飛彈，已經小批量撥交國軍部隊；軍方人士透露，增程型雄2E巡弋飛彈，相較過去射程約600公里的雄2E飛彈，增程型具備「源頭打擊能力」，能有效打擊中國沿岸的軍事設施。至於這種新型飛彈撥交給哪些單位及數量，因涉及機密，軍方不願透露。#