葉劉淑儀獻策北京嚴禁雙重國籍反擊英國BNO圖謀

行政會議成員葉劉淑儀昨（10日）撰文獻策北京厲行中國國籍法，嚴禁雙重國籍，以反擊英國利用BNO圖謀，在香港製造人心不穩導致專業人才流失。葉劉在南華早報的文章提到北京正考慮反制，回應英國給予 BNO 持有人申請居留權的政策。她認為，中國政府或是時候“出手”，終止出於歷史原因對港人的特殊待遇，嚴格執行中國國籍法，禁止雙重國籍。

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她同時建議，當局可設定確實的“截止日期”，日後獲取外國籍的港人會被視為出於個人意願放棄中國籍，自動失去持有特區護照、香港居留權和投票權。她表示，“決定離開的港人，現在是時候抉擇了”。

董建華政府期間出任保安局局長、並一度因為配合董政府大力督促基本法23條立法而挑起50萬人上街抗議的葉劉淑儀錶示，中國政府出於歷史原因，長期以來對持雙重國籍的港人采“隻眼開 隻眼閉”的態度，但是在主權移交 23 年後，對於有意離開和放棄香港的港人來說，應該是時候要“二選一”，即中國還是外國。她認為，許多港人在回歸前被“洗腦”，認為中國是“封閉而專制”，西方社會就是“自由開放”，加上當年出於為防人才流失等原因，即使中國不容許雙重國籍，但仍接受英國公民護照作為旅行證件，同時堅持，因香港關係獲得英國國籍的任何中國公民仍是中國人，這些人在包括香港在內的中國領土上不符合受英國領事保護的資格。

葉劉認為，隨着2019年的社會動蕩和香港安全法生效，香港正面臨另一個移民高潮，去年7月英國政府為海外英國國民提供了新的公民身份獲取途徑，英國政府估計，未來5年內或有逾25萬人透過新計畫移民，而中國政府認為，英國此舉違反了承諾，正考慮採取反制措施。

葉劉淑儀指出，英國的新政策會加劇人才流失，亦是在國安法實施後表達了對港府的不支持，雖然中央尚未公布具體的反制措施細節，但很可能是時間終止對港人的特殊待遇，嚴格執行國籍法以禁止雙重國籍。她提出，中央可訂定確實“截止日期”，在該日子後獲取外國籍的港人，會被視為出於個人意願，根據中國國籍法第9條放棄中國籍。

翻查葉劉淑儀文中提到的中國國籍法，第9條至第 10 條規定，定居外國的中國公民，自願加入或取得外國國籍的，“即自動喪失中國國籍”；外國人的近親屬、定居在外國或有其他正當理由，則可“申請退出中國國籍”。國籍法第3條訂明，“中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍”。

自反修例運動後，政府對異見人士清算力度日增，民主派積極促請各國為港人設立“救生艇”計畫降低移民門檻，其中英國簽證及移民署去年 7 月公布，推出名為Hong Kong BNO Visa計畫，持有BNO港人及近親可申請留英5年，後正式申請英國公民資格，待 12 個月後可獲批，即以“5+1”簽證申請定居，有關計畫將於本月31日起接受申。