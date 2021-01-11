鄧炳強賀首個中國警察節稱香港警察“與有榮焉”

香港警務處長鄧炳強召開記者會，聲稱他只是透過傳媒的報道才知道有12名港人企圖潛逃台灣被中國海警抓獲。（香港警察面書）

香港警方微博官方帳號“香港警察”昨（10 日）發文恭賀由中國國務院訂定的首個 1 月 10 日“中國人民警察節”，並向所有“為人民服務的警察致敬”。香港警方指，中國人民警察為國家忠誠履職、無私奉獻，對社會安全穩定作出重大貢獻， “作為警察團隊的一分子，香港警隊與有榮焉”。香港警務處處長亦已向內地公安部致函“熱烈祝賀”。

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香港警察在微博發文指，“110”是內地公安報警電話號碼，今年的“110”（1 月 10 日）別具意義，因國務院已將 1 月 10 日定為“中國人民警察節”，以肯定人民警察對國家和人民的付出。帖文稱，香港警隊將繼往開來，繼續“與內地同袍緊密合作，致力維持治安，共同維護社會繁榮穩定”，並再次向“為人民服務的警察”致敬。

帖文中提到，為慶祝首個“中國人民警察節”，香港警務處處長鄧炳強特意致函公安部，代表香港警隊“致以熱烈祝賀”。

據新華社引述信函內容，鄧炳強表示，過去一年多，香港警隊經歷不少考驗，在內地公安機關的支持下，香港警隊迎難而上，堅持維護國家主權，維持法治止暴制亂，讓香港社會恢復平靜。香港警方同時強調，繼往開來，香港警隊將繼續與內地同袍緊密合作，致力維持社會治安，共同維護社會繁榮穩定。

自 2019 年反修例運動以來，香港警方積極運用不同社交媒體發布資訊，惟截至下午 4 時，該恭賀“中國人民警察節”的帖文並未出現在包括 Facebook、Instagram、Twitter 等在內的英語國際社交平台。

鄧炳強的愛國情懷，可說是內涵豐富。鄧2019年12月到北京進行禮節性拜訪活動時，曾抽空清晨到天安門廣場觀看升旗禮。他接受中央電視台的訪問時說，首次近距離觀看儀式“心情激動”，感受到國家的強大。他感謝公安部對警隊嚴正執法的支持，指警隊士氣高，會以“忠誠勇毅、心繫社會”的宗旨服務社會，並全力投入止暴制亂工作，希望香港社會能儘快恢復秩序。