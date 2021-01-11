高盛摩通大摩叫停424隻受美製裁恆指掛勾熊期權證

香港三大美國券商叫停超過400個與恆指掛勾而受到美國制裁的期權牛熊證券，並將於1月22日正式停止交易，今日起只限香港人方可進行買賣。（摩根史丹利網頁截圖）

三家香港美資期權及牛熊證發行商高盛、摩根大通及摩根史丹利，在近期美國不斷發出制裁消息的影響下，星期一（10日）晚發出通告提早撤回相關股份期權牛熊證的上市。三家美商叫停旗下合共424隻與恆生指數掛鉤的牛熊證及認購認沽恆指輪，最後交易日期為1月22日。不過在港的其他非美資商行，至今尚未跟隨美商的行動。

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今次事件波及恆生指數相關產品，與恆指成份股內，亦包括了被美國點名制裁的中移動有關，目前中移動占恆指比重約2.3%，只是第12大恆指成份股。美國財政部網站就有關行政命令的“常見問題”，列明被制裁名單，適用於涉及“中國解放軍控制企業”的指數買賣基金（ETF）、指數基金以及附屬公司。

美國總統特朗普上月中籤署行政命令，禁止美國企業和個人投資由中國解放軍擁有或控制的31家企業，受影響公司可包括華為、中移動、聯通、中電信等等，及後本月初美國國防部再將中海油、中芯國際等公司加入該黑名單之中。

其後美國國務院發出一份說明書，解釋美國投資者在主要股票指數遭中共把持的企業佔據，多項主要股票和基金指數MSCI和富時（FTSE）成份股，均被美國商務部和國防部點名的“解放軍企業”滲入。截至今年6月，中移動、聯通和中電信等31間與解放軍有關的企業中，至少有22間被納入為美國主要的股票指數成份股，包括至少68間為有關聯的證券發行人；至少13間中企納入FTSE或MSCI指數成份股，MSCI新興市場指數更包括230隻中國股票。

高盛、摩通及大摩10日相繼發出通告，會將旗下正在市場交易的恆指相關輪證除牌，當中高盛涉及122隻恆指牛熊證、13隻恆指認購認沽證、摩通涉及144隻恆指牛熊證、41隻恆指認購認沽證； 大摩涉及72隻恆指牛熊證、32隻恆指認購認沽證，合共424隻，如連同三間有關國指牛熊證、認購認沽證、中移動牛熊證及認購認沽證，退市數目則超過500隻。

據三間美資行的公告，下周二（12日）上午9時30分起至1月22日將提供有限流通量的單邊買入價報價，22日預期為最後交易日。受影響結構性產品將自1月25日提早終於及撤銷上市。1月28日將為向各持有人支付提早終止金額的結算日。由於特朗普頒布的13959號行政命令自本月11日東岸標準時間上午9時30分（美國時間）起生效，即香港時間要待12日相應時間才正式生效，香港時間明日（11日）仍可如常交易。

港交所回應指，知悉有個別發行商因美國實施制裁措施而將部分結構性產品取消上市，但相信有關行動不會對香港作為全球最大結構性產品市場帶來重大不利影響。目前本港有超過12,000隻結構性產品上市。港交所又指，正與有關發行商保持接觸，以確保產品取消上市的程序有序進行，同時為有關發行商進行的回購程序提供協助，並會繼續留意事態發展。

金管局則回應指，知悉港交所正與發行商就美國行政命令影響部分上市結構性產品作緊密溝通，以確保投資者利益得到充分保障。金管局亦正與相關發行商緊密溝通，並要求發行商仔細衡量美國行政命令對其產品的影響、強調任何必要的行動必須公平，及考慮投資者利益及市場完整性，投資者必須得到充分的通知。金管局將密切監察美國行政命令的事態發展，並與港交所及相關發行商保持溝通，確保市場有序交易。

摩根大通上周公布，因應美國法律最新變化，決定將提早終止3隻牛熊證上市，包括華夏滬深300指數ETF牛證，另外亦公布有10隻認股權證周五收市後停牌，包括華夏滬深300 ETF的認購及認沽權證、中車及中鐵建認購證。