新首席法官張舉能承認國安法已是香港法例一部分

新上任的終審法院新任首席法官張舉能11日表示，香港國安法已成法例一部分，社會應該相信香港法庭“身經百戰”，會以過去一貫方式解釋國安法。

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張舉能主持法律年度開啟典禮後出席記者會回應傳媒提問時，特別提到將透過現有上訴及覆核機制，由上訴法院訂定權威性及具約束力的量刑指引，更為有效回應社會有關量刑差異的質疑。張舉能這個說辭，似乎回應了親北京陣營不滿部分法官對年輕示威者判刑“過輕”而要求成立一個量刑委員會。

這是張舉能的首日履行，在演說中他隻字不提令北京不滿的“三權分立”之說，但卻七次提到“司法獨立”。過去一年被政權否定的三權分立，張官指議題“太熱門，變了很政治化”，不適合在記者會評論，但重申基本法多條條文提到司法獨立，“司法獨立、（法官）獨立判案最重要”。

身兼國安法指定法官的張舉能多次被問到國安法的法律問題，特別是國安法條文被指不清晰，正是不符他所指法治條件之一，張舉能指 ，國安法已根據基本法成為香港法律一部份，他明白國安法由內地制訂，與香港的法例未必完全一致，但他強調香港的普通法法庭“身經百戰”，積累詮釋基本法條文的經驗，會用同樣方法詮釋國安法，強調法庭處理國安法案件與處理其他案件無異。至於國安法容許將港人在港犯案案件移送內地，張官稱不會評論具體條文，未有回應情況對司法獨立、香港法院司法權的影響。

北京及建制陣營都明示暗示向香港司法機構施壓、批評法官、要求配合政府。張官表示，法官必然會面對工作壓力，建議法官只須着重法律、證據和事實。被問到會否設下紅線，在香港司法制度受到一定破壞時辭職，張官只回應指，他會正面思考，重申自己的任務是捍衞香港司法獨立，會竭盡所能完成任務。

他對獲得信任及委以重任，深感榮幸，指其使命是維護法治，讓司法機構保持獨立及公正無偏。他主動提及主要來自建制陣營有關設立相應委員會的要求，指量刑為司法職能重要一環，由法官獨立履行，他認為有關建議主要針對下級法院最近就社會事件相關案件量刑決定，認為以現時機制，即經上訴及覆核，由上訴庭訂定權威性及有約束力的量刑指引，消除量刑差異，是更有效方法，未來亦會加快上訴庭有關案件的聆訊，直言其他機制的權威性不比由上訴庭作出量刑指引。

他指，司法機構過去推動了民事司法制度的改革、家事訴訟程序的檢討，又推展了遙距聆訊，在不影響司法獨立的前提下，機構會歡迎所有有建設性的建議，以改善服務。他又指司法機構非常重視對法官行為的投訴機制，鑒於機制受公眾關注，而上一次檢討相關機制已是2016年，故司法機構將會再進行檢討，以提高透明度及問責性，其間會考慮公眾提出的意見。

至於過去一年被政權否定的三權分立，張官未有時間表態，指議題“太熱門，變了很政治化”，不適合在記者會評論，但重申基本法多條條文提到司法獨立，“司法獨立、（法官）獨立判案最重要”。

被問到社會泛起“法治已死”的質疑，張稱明白、理解社會人士不滿部份判決，“有情緒”，但他絕對相信香港有法治，重申司法機構獨立維護司法獨立，“儘力去做”，並指法律上考量一個社會有法治否，視乎法律面前是否人人平等、法律是否公開透明，不會朝令夕改，或條文不清晰等，以及最重要的是司法獨立。

他特別指，保障人的基本權利是加料的法治概念，香港是保障基本權利的社會，“由此角度睇香港有法治”。他又強調，無論市民對法治信心下跌、上升或維持不變，司法機構的責任和使命，就是盡最大努力維護香港法治和司法機構獨立、公正性，以及維護《基本法》中保障的各種基本權利。

另外張舉能於法律年度開啟禮的演說指，司法獨立不等於司法系統缺乏問責，強調法庭須就判決給予理由並會公開判案書、有上訴機制、有針對法官的既定投訴機制。張舉能指針對法官的投訴，會由相關法院領導處理，並須向終審法院首席法官負責，部份情況亦會諮詢資深法官。

而基本法訂明，只有在由法官組成的審議庭，建議對無力履行職責或行為不檢的法官予以免職後，行政長官方可免除法官職務。張認為這代表《基本法》重視司法獨立，同時在不削弱司法獨立的大前提下，投訴處理機制有提高透明度的空間，計畫未來將檢討現行機制。

張舉能又指為使司法機構與時並進，各級法院的司法職位空缺，應由“高效勤快”的法官，和合適的律師填補。他指雖然近年招聘高等法院原訟法庭法官時有困難，但並不會降低對法官的要求，並將探討如何吸引合適的律師加入，又指未來計畫逐步擴展高院司法助理計畫，以減輕高等法院法官工作量。他又在演講中肯定海外非常任法官，對終審法院的貢獻。