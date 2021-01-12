路透社：民主派大抓捕後會有跟進措施，立法會選舉或再押後

路透社1月12日引述消息報導稱，北京正考慮徹底改變香港政治制度，包括修改立法會選舉制度，以進一步打擊民主派的影響力，料今年9月立法會換屆選舉有機會再度押後。報導稱，未來至少一年內，北京將推出更多強硬措施，防止香港再出現一年半前的混亂局面。

廣告 繼續瀏覽後續

報導引述兩名“於香港事務上具有豐富高層經驗，能代表北京利益”的消息人士指，上周逾50名參與或舉辦民主派初選人士被捕，是北京壓制反對派聲音連串行動之一，行動將陸續有來。其中一人表示，北京與香港政府有“實質性”的協調以及推動行動，近日的拘捕是連串行動的一部分，旨在令民主派活躍人士噤聲，“確保香港不會回到18個月前的景象”。其續指，“中國政府已經忍耐很久，需要一勞永逸地解決問題。”消息人士說，“預期未來至少一年內會有更多強硬措施”。

路透社的消息說，這兩名沒有透露姓名的消息人士都是中國的高級官員，對香港事務有着廣泛的接觸。其中一人稱，北京在推動和協調香港政府行動方面有着“實質性的”參與。這位消息來源還說，香港最近抓捕民主派人士的行動是正在推進的消除民主派活動人士聲音、防止香港回到18個月之前狀態的努力的一部分。

報導還引述消息人士的話稱，即使有大規模拘捕行動，北京當局仍不放心，怕民主派未來仍有機會取得香港立法會過半數，北京官員正討論改革選舉制度，以解決政治結構中的“缺陷”。特區政府計畫今年9月5日舉行換屆選舉，但有可能進一步推遲。

另一名消息人士稱，北京正討論改變香港政治制度，並同時思考如何削弱民主派於行政長官選舉委員會中的影響力，“可能會震動整個政治基礎”，但目前未有具體方案。林鄭月娥的發言人稱，有關當局正在探討在中國大陸使用電子投票系統，設立投票和計票站，讓居住在大陸的香港註冊選民在那裡投票的可行性。

消息來源認為，香港當局可能採取的措施包括：“取消數百名民主派區議員的參選資格；強化公務員系統對北京的忠誠；打擊那些公開支持民主派的企業老闆的生意；依據《港區國安法》對網絡和媒體採取言論審查。”

路透社採訪的六名民主派資深人士則表示，他們對大搜捕以來的局面感到擔憂。報導指，從《港區國安法》實施以來，港府已經抓捕了93名反對派人士，凍結了活動人士的資產，沒收了他們的電話、電腦和旅行證件，取消了一些議員的資格，並對一些媒體採取了行動。有數百人流亡海外。

林鄭月娥的發言人稱，去年6月實施的《港區國安法》恢復了穩定，減少了街頭暴力。這位發言人通過電郵對路透社說，“通過獨立的司法系統，香港人民的合法權利和自由得到了保護，犯罪分子被繩之以法”。但是，郵件沒有回應有關北京在這個過程中起到了哪些具體作用的問題。