人權觀察：香港其實行使“共產黨安全法”令人“既怒且憂”

國際非政府組織人權觀察負責人羅斯2020年1月12日在香港機場被拒絕入境，被迫轉往巴西，並在聖保羅舉行記者會，通報消息。

國際人權組織“人權觀察”發表2021世界人權報告，其中香港篇形容2020年香港自由已被粉碎，組織執行長又形容香港國安法實際上是“共產黨安全法，既令人憤怒又令人憂慮（it’s outrageous, it’s sad）。

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報告的中國篇章以香港開首，包括2020年全年持續地拘捕參與和平示威活動的港人、被迫逃亡的12人在羈押期間更無法會見律師、2019年使用過度武力的警員至今仍無一受到法律制裁，以及新聞自由持續惡化等事件。

報告形容中共繞過香港立法會制定“港版國安法”，並設立多個特殊秘密安全機構，剝奪港人得到公正審判的權利，警方更獲授予大權，限制公民社會及媒體發展，削弱司法監督，是自1997年以來對港人自由最嚴苛的攻擊。

人權觀察執行長Kenneth Roth形容“香港國安法”實際上是“共產黨安全法（Communist Party Security Law）”，令追求民主的港人、立法會議員噤聲，而勇於發聲爭取民主的人不少都被監禁、或被迫逃亡，他形容香港是個特別的地方，情況令人又憤怒又憂慮。

報告亦指香港警方2020年全年持續地拘捕民主派人士，包括蘋果日報創辦人黎智英、前立法會議員李卓人等。報告形容，“香港國安法”實施後，當局以該法對付民運人士，包括到蘋果日報大樓搜查，以及拘捕多人。而一般民眾在示威活動中呼叫“光復香港，時代革命”更被當局視為非法，教育局禁止校園內奏唱《願榮光歸香港》。除了民主派領袖，報告亦關注參與抗爭的港人，包括被迫逃亡至台灣而被中國海警截捕的12名港人，報告指他們被羈押在內地期間，一直無法會見律師。

警方權力獲擴充，其行為卻無一受法律制裁。報告提及香港警方在2019年抗爭期間過度使用武力，然而其行為並無受到法律制裁，在某些案件中更阻礙民間追究責任，包括去年3月以在網上公開射盲記者的警員身份為由，拘捕民主黨區議員鄭麗瓊。報告亦指，香港的新聞自由持續惡化，包括去年5月警方強迫記者跪地並向其噴射胡椒噴霧，港台節目《頭條新聞》因政治壓力被迫停播，外媒記者遭拒發籤證等。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮形容，2020年對香港而言是令人沮喪的一年，她形容香港的公民社會正嚴重倒退，很多以往在香港四處可見的行為現時已是無法想像，港人甚至不敢在街頭討論政治，擔心會觸犯國安法。