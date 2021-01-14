港青在台“保護傘”律師兼區議員黃國桐等11人被捕

身兼香港區議員的黃國桐律師等11人今（14日）早遭國安處上門拘捕，據了解他們被捕系涉及協助去年12港人坐船偷渡台灣一案。

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黃國桐律師在反送中運動期間，曾多次以義務律師身份協助被捕年輕人，而他亦是協助已前往台灣年青一代渡過難關包括協助他們找工作的“保護傘”行動發起人之一，台灣的“保護傘”餐廳有份聘用在台灣的“香港手足”工作。他被捕消息傳出後，不少市民網上留言祝願他平安，對警方連串濫捕行動表憤怒。

另一被捕者是活躍於社運的前學聯副秘書長何潔泓的母親，何潔泓在fb發帖指，其母張女士今晨6時許被警察上門拘捕，現身處荃灣警署。

黃國桐早上透過Facebook向外公布：“國安大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新。”黃在今早在寓所被捕之後，雙手反綁，由當局押往九龍城的區議員辦事處進行搜查。

警方暫未有公布國安處上門拘人的原因，但有傳媒引述消息人士，指黃涉嫌協助12港人偷渡越境被捕。據了解，警務處國家安全處今日早上於多區以“協助罪犯”罪名，拘捕11人（8男3女），年齡介乎18歲至72歲。被捕人士現正被警方扣查。除黃國桐外，活躍於社運的前學聯副秘書長何潔泓在fb發帖指，其母張女士今晨6時許被警察上門拘捕，現身處荃灣警署。

根據NOW電視新聞引述消息人士報道，被捕的11人在案中各有不同角色，包括負責提供資金、安排偷渡路線和船隻、開車接載和負責聯絡等。

12名港人去年8月從香港清水灣布袋澳坐船出海，目的本來是台灣，但不知何故卻落入廣東海警手上。據大陸方面表示，12人在廣東省水域被截獲。但根據香港部分民運分子披露，香港飛行服務隊幾乎全程監控12港人的航海路線，直至他們被廣東當局逮捕為止。香港飛行服務隊事後被美國列作制裁對象，與特首林鄭月娥和警務處長鄧炳強等人同列黑名單上。