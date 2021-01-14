蔡英文與克拉夫特視訊通話：繼續努力參與國際事務

台灣總統蔡英文今天1月14日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）舉行了視訊通話。蔡英文表示將繼續努力推動台灣參與國際事務。

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據中央社消息，蔡英文感謝克拉夫特給予台灣的支持。她表示，台灣將繼續努力加入聯合國及其所屬的會議和活動，希望美國支持。她感謝克拉夫特對台灣如何在這方面取得進展提供“彌足珍貴”的建議。

克拉夫特原定1月13-15日訪問台灣 ，並在14日與蔡英文在台北面對面會談。但美國國務院12日宣布，為確保政權交接程序順利完成，取消一切外訪計畫，包括克拉夫特的訪台行程。

據台灣總統府發布的新聞稿，蔡英文表示很高興拜現代科技之賜，能在線上與克拉夫特見面。她想借這機會感謝克拉夫特堅定支持台灣的國際參與，致力深化台美關係，並在最重要時刻為台灣發聲。她贊克拉夫為台灣仗義執言、參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊， 在紐約與台灣大使李光章會面等對台灣的支持，讓兩國關係更加緊密，也讓世界更了解台灣。

蔡英文還說，會繼續讓世界知道台灣是一股良善的力量，也是一個重要的夥伴，有能力、也有決心貢獻國際社會。

至於美國駐聯合國大使凱莉-克拉夫特在這次視訊通話中向台灣總統蔡英文說了些什麼，目前尚未看到有關報道。

另據台灣總統府發言人張惇涵傍晚發布的補充說明表示，在這次視訊會談中，蔡英文除了表達希望能參與聯合國外，也希望能參加聯合國周邊會議和活動，如世界衛生組織（WHO）、 國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、 聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。蔡英文表示，作為國際社會的一員，台灣有加入這些國際重要組織的必要性。