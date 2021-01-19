中國決「對等制裁」美國涉港台問題官民 國際律師會譴責港警大搜捕泛民

針對美國因應香港警方大搜捕泛民人士而制裁六名中港官員後，中國決定作出反制，外交部表明，除了制裁美方「在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員」外，還會制裁上述涉事人的「直系親屬」。

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另一方面，香港警方大舉拘捕55名發起和參與去年7月泛民主派初選人士的行動，繼續受到國際社會批評，國際律師會(International Bar Association)及其人權學院(IBAHRI)發表聲明，譴責當局利用《港區國安法》作出拘捕，並質疑拘捕有何法理依據，該會主席毛沃(Sternford Moyo)更質疑，當局只是以法律為手段去隨意拘捕，其所作所為實質上是對港人應享人棹和自由的直接打壓。

在北京，繼國務院港澳辦和中聯辦發表聲明後，外交部發言人華春瑩昨(18日)在記者會上回應美國的最新制裁行動，指美方有關行徑是公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對，強烈譴責，並堅定支持港府依法打擊違法犯罪活動，捍衛國家安全，敦促美方停止打着各種幌子干涉中國內政，危害中國國家安全。

美國國務卿蓬佩奧日前除談及制裁中港官員外，還宣布開放美國政府與台灣的交往限制，華春瑩昨日亦就此作出回應，稱「鑒於美方錯誤行徑，中方已經決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁 」。

自去年8月至今，美國已因應中港政府欲修訂逃犯條例例、訂定《港區國安法》和大肆搜捕等事由而作出四輪制裁，令35名中港官員受到制裁，當中包括中共中央統戰部部長尤權和一眾人大副委員長以及香港特首林鄭月娥。作為反制，北京去年8月宣布制裁11名美國人，當中包括美國聯邦參議員盧比奧；並於去年11月底再制裁4名美國非政府組織人物。從層級而言，中國的制裁名單並不對等，而華春瑩昨日表示會作出對等制裁時，未有提出名單。