受英國社會壓力 黎智英非法集結案港府改聘本地律師

英國禦用大律師佩里（David Perry）此前獲港府律政司委聘，就香港壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉嫌在維多利亞公園“非法集結”案擔任主控官，後於英國國內引發爭議。律政司1月20日發表聲明指，佩里對來自英國社會的壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，因此已委聘另一名律師處理案件檢控工作。

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英國外交大臣拉布(Dominic Raab)日前就此事接受媒體訪問時表示，一名英國律師檢控香港民主派人士是“唯利是圖”，不明白任何有良心、來自世界級專業法律界的人士會接手一宗侵犯和破壞香港人民自由的案件。英國前外相里夫金德（Malcolm Rifkind ）也在《每日電訊報》撰文，批評佩里接受委聘的決定，質疑案件屬政治檢控，認為他有權因良知而拒絕受聘。

里夫金德的文章稱，雖然他認為佩里不願在政治方面爭辯對錯，但假如他基於自己曾在港出任主控官，便認為今次繼續受聘同樣合理，他便“展露出高度的天真和不敏感”。據悉，佩里過去曾獲律政司委聘到港擔任部分著名案件的主控官，包括香港史上被刑事檢控的非在位最高級官員、前特首曾蔭權，前政務司司長許仕仁與新地的貪污案等。

里夫金德稱，英國經歷兩次世界大戰，國民可因道德或宗教原因而拒絕參軍，既然國家正值危急關頭時仍容許國民作有關決定，當一名大律師意識到自己可能參與一宗走過場的審訊（show trial），他同樣有權拒絕。里夫金德提出，若佩里認為自己需參與此案，應協助辯方而非控方。

據最新消息顯示，港府律政司表示，佩里禦用大律師接受了律政司的委聘，處理一宗涉及《公安條例》下組織及明知而參與未經批准集結案件的檢控工作，並於1月12日獲高等法院首席法官准以“專案認許”方式為案件出庭。聲明稱，“自此以後，有不斷來自英國社會的壓力和批評針對佩里禦用大律師參與案件的工作。當中一些片面的批評將案件與國安法混為一談。”

聲明稱，“佩里禦用大律師對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並指出審訊在沒有他的情況下應如期進行。”其續指，“基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。”此外，律政司司長鄭若驊亦告訴媒體稱，對佩里禦用大律師獲聘接辦案件後，在英國受到的不公平及偏頗攻擊感到驚訝，為了讓案件儘快審訊，決定換人。