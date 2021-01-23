今年最大規模 ，解放軍13架軍機進入台灣空域

台灣空軍1月23日發布消息指，解放軍1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲-16戰機在當天進入台灣西南防空識別區（ADIZ），創下今年紀錄。台空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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台空軍司令部發布消息證實，“23日稍早再有共機進入我西南空域，且數量高達13架；我方則以標準程序的派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等應處，今次也是國防部官網‘即時軍事動態’專區去年9月17日開通以來，第90次現蹤。”據台軍介紹，轟-6K轟炸機和殲-16戰機是去年9月台國防部官網專區開通以來，較少出沒的機型。

據悉，從1月2日起，解放軍軍機本月19天共40架次進入該空域巡航。主要機型為運-8電子偵察機、運-8反潛機、運-8干擾機、轟-6K轟炸機、殲-16戰鬥機。運-9通信對抗機、空警-500預警機。其中運-8反潛機10架次、運-8干擾機8架次，轟-6K轟炸機8架次、運-8電子偵察機7架次，殲-16戰鬥機4架次、運-9通信對抗機2架次，空警-500預警機1架次。

特朗普政府在任期結束前提前解密了其制定的印太政略細節。該戰略承諾 “制定並實施能夠但不限於以下方面的防禦戰略。(1) 在衝突中剝奪中國在‘第一島鏈’內的持續制空權和制海權；(2) 保衛第一島鏈國家，包括台灣在內；(3) 主導第一島鏈以外的所有領域”。隨着拜登政府的上台，由他任命的美國國務卿人選布林肯（Antony Blinken）日前在接受美國會參議院認證聽證會質詢時亦回答了相關問題。

會上，布林肯稱，如果中國對台動武，那將是一個“嚴重的錯誤”。他說，“我們對台灣和《台灣關係法》有一個長期的、兩黨的承諾。我們需要確保他們有辦法阻止侵略，保護自己。我希望看到台灣更多的參與到世界中來。它在很多方面都是民主的典範，擁有強大的經濟和科技實力。當然，他們處理新冠病毒的方式也有很多我們可以借鑒的地方”。他表示，美國致力於確保台灣有能力防禦中國的軍事威脅。“對台灣的承諾是我們堅定不移的，”布林肯說。