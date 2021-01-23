華裔資深新聞人趙克露被拜登任命為美國國際媒體署代理執行長

華裔資深新聞人原美國之音記者趙克露被拜登任命為美國國際媒體署代理執行長

在特朗普任命的美國國際媒體署執行長帕克離職之後，美國新任總統拜登任命了台灣出身的趙克露(Kelu Chao)，出任負責美國對外廣播事務的美國國際媒體署代理執行長，她是這個單位的第一位女性首長。

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美國國際媒體署是美國聯邦政府負責對外廣播事務的獨立機構，負責管理美國之音、古巴廣播辦公室等單位，並監管自由歐洲電台、自由亞洲電台等非營利機構。

趙克露在台灣政治大學新聞系畢業後，前往美國肯特州立大學攻讀雙碩士。之後進入美國之音服務超過20年，曾任美國之音記者、編輯、香港採訪主任、中文網與東亞部主管及代理總台長。上一個職務是美國之音節目部總監。

前任美國國際媒體署（USAGM）執行長帕克（Michael Pack）是保守派電影製作人，也是特朗普的堅定支持者，他去年六月才被任命，隨即將包括趙克露在內的五位美國之音資深主管開除或停職，這五位主管聯合到法院控告帕克干預新聞報導。

拜登政府昨天一上任就要求帕克辭職，隨後趙克露被任命為代理執行長。儘管國際媒體署指出，拜登很快就會任命正式的執行長，但趙克露上任第一天就雷厲風行，撤換了去年12月由帕克任命的美國之音台長芮里與副台長羅賓斯。

趙克露的父親是台灣前中央日報副社長趙廷俊，他過世時，當時的馬英九政府曾頒贈褒揚令，表彰他對台灣新聞的貢獻，趙克露可以說是克紹箕裘。

台灣駐美代表處前處長沈呂巡透露，他在華府雙橡園頒發褒揚令給趙廷俊時，趙家全家人都出席，當天晚上和他們參加晚宴，對趙克露的印象是她十分專業，兩人還聊了對日抗戰及退守台灣的往事。後來沈呂巡在華府舉辦紀念抗戰的活動，趙克露還曾派記者前往採訪。

對於趙克露出任新職，沈呂巡表示，拜登政府已任命兩位台灣出身的女性出任政府職務，另一位是貿易代表戴琪，加上先前拜登競選期間曾投書世界日報，顯示拜登對台灣十分熟悉。