華裔資深新聞人趙克露被拜登任命為美國國際媒體署代理執行長
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在特朗普任命的美國國際媒體署執行長帕克離職之後，美國新任總統拜登任命了台灣出身的趙克露(Kelu Chao)，出任負責美國對外廣播事務的美國國際媒體署代理執行長，她是這個單位的第一位女性首長。
美國國際媒體署是美國聯邦政府負責對外廣播事務的獨立機構，負責管理美國之音、古巴廣播辦公室等單位，並監管自由歐洲電台、自由亞洲電台等非營利機構。
趙克露在台灣政治大學新聞系畢業後，前往美國肯特州立大學攻讀雙碩士。之後進入美國之音服務超過20年，曾任美國之音記者、編輯、香港採訪主任、中文網與東亞部主管及代理總台長。上一個職務是美國之音節目部總監。
前任美國國際媒體署（USAGM）執行長帕克（Michael Pack）是保守派電影製作人，也是特朗普的堅定支持者，他去年六月才被任命，隨即將包括趙克露在內的五位美國之音資深主管開除或停職，這五位主管聯合到法院控告帕克干預新聞報導。
拜登政府昨天一上任就要求帕克辭職，隨後趙克露被任命為代理執行長。儘管國際媒體署指出，拜登很快就會任命正式的執行長，但趙克露上任第一天就雷厲風行，撤換了去年12月由帕克任命的美國之音台長芮里與副台長羅賓斯。
趙克露的父親是台灣前中央日報副社長趙廷俊，他過世時，當時的馬英九政府曾頒贈褒揚令，表彰他對台灣新聞的貢獻，趙克露可以說是克紹箕裘。
台灣駐美代表處前處長沈呂巡透露，他在華府雙橡園頒發褒揚令給趙廷俊時，趙家全家人都出席，當天晚上和他們參加晚宴，對趙克露的印象是她十分專業，兩人還聊了對日抗戰及退守台灣的往事。後來沈呂巡在華府舉辦紀念抗戰的活動，趙克露還曾派記者前往採訪。
對於趙克露出任新職，沈呂巡表示，拜登政府已任命兩位台灣出身的女性出任政府職務，另一位是貿易代表戴琪，加上先前拜登競選期間曾投書世界日報，顯示拜登對台灣十分熟悉。