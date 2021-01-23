香港“王婆婆”舉牌再被捕 人權組織：侵犯表達自由

自2019年香港反修例運動以來，多次參加民主派示威併到場揮動英國國旗後與外界失聯、去年10月在深圳結束“取保候審”返港的“王婆婆”王鳳瑤，當地時間1月22日晚在香港將軍澳尚德邨對面一燈位高舉標語期間，以涉嫌妨礙公務被捕。

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據悉，周五是在反修例運動中因不明原因死亡的15歲少女陳彥霖逝世1年4個月的紀念日。當天有香港市民在將軍澳尚德十字路口自發默哀。王鳳瑤也到場舉標語，後被港警以“阻礙警務人員執行職務”拘捕。警方指，昨夜晩上約 7 時，人員巡邏期間，發現一女子在將軍澳唐明街一行人過路處高舉標語，阻礙行人過路。人員上前勸止，但她拒絕合作。人員遂以涉嫌“阻礙警務人員執行職務”拘捕該名六十四歲姓王本地女子。

對此，英國人權組織“香港監察”發表聲明表示，王婆婆被捕，是香港又一次侵犯民主與表達自由。該組織創辦人，英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯 (Benedict Rogers) 說，“現在看來，連退休人士在行人過路處舉着抗議牌子也是一種罪行。”香港監察認為，該事件是香港打壓民主運動人士的新低點，呼籲港府儘快釋放王婆婆，以及促國際社會言行一致，制裁打壓民主抗爭的中港官員。

現年64歲的王鳳瑤去年6月反修例運動中，因多次舉英國國旗出現在示威現場而引起眾人注意。去年8月14日凌晨參與示威後經皇崗口岸通關返回深圳住所時，她遭深圳公安以“尋釁滋事罪”被行政拘留30天。據她稱大陸警方在要求她寫悔過書和拍攝影片，並強迫參加五天的陝西省“愛國之旅”後允許她“取保候審”。