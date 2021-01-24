抗疫一年：香港成績兩岸四地最差 特首仍稱工作「沒有最好，只有更好」

昨天是武漢封城抗疫一周年的日子，香港新增81宗確診病例，令香港累積病例突破萬宗，達到10009宗，導致168人死亡。由於昨天的初步確診數字仍高達70宗，預計今天的確診個案仍會在高雙位數徘徊。有關情況使香港的抗疫成績在兩岸四地中居於榜末。

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毗鄰香港的澳門，武肺累積感染個案只有47宗，無人死亡；人口是香港三倍的台灣，一年來共有881人感染病毒，7人死亡；至於最初爆發疫情的中國大陸，雖有88804人染疫、4635人死亡，但按人口比例計算，香港的感染率較大陸高，死亡率則略低於大陸。

對於抗疫一年有逾萬人感染和感染源頭不明個案維持在總數三、四成的高比例，疫情明顯未受控，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，過去一年好不容易，但港人非常難得，「戴口罩或者系各樣嘢都系非常之自律」。不過，她預警，未來數日的確診數字仍會持續上升，更憂慮小區隱性傳播鏈仍然存在。

面對港府抗疫措施備受抨擊，疫情至今仍未受控，特首林鄭月娥表示，公務員已非常努力抗疫，但抗疫工作不會一蹴即就，其成績可說是「沒有最好，只有更好」。她續稱，過去一年，港府「曾試過好成功」，面對「唔想出現」的第四波疫情，港府會繼續積極抗疫，不會因被批評做得不好而氣餒，期望儘快讓市民回復正常生活，商業活動重新啟動。