拜登政府對兩岸議題表態促北京停止對台施壓台外交部表歡迎

美國國務院今天以發言人普萊斯(Ned Price)的名義發布新聞稿，重申台灣關係法與六項保證，並敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話。這是拜登政府首次對台灣議題公開表達立場。

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國務院表示，美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

台灣外交部隨後發布新聞稿指出，誠摯歡迎與感謝拜登政府在上任之初，就展現對台灣的支持，以及對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視。並強調，將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的深厚基礎上，進一步強化緊密的夥伴關係。

另外民進黨今天舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，民進黨國際部主任羅致政指出，美國總統拜登剛宣誓就職，國務院就針對共機擾台發表聲明，此舉相當少見，且新聞稿用詞對台灣非常正面、友善、對中國強硬，例如，美方要求中國停止對台灣施加軍事、外交壓力，並使用「印太」等字眼，之前大家關心印太戰略會不會不見，新聞稿顯示，不但沒有不見，還凸顯美國政策有其延續性存在。

羅致政也說，美方在文中提到「對台灣的承諾堅若盤石」，對台灣來講，這也是非常明確、正面。

民進黨副秘書長林飛帆表示，美國國務院發表聲明，認為中共飛機干擾台灣，是破壞區域和平的作法，並明確提出中共是區域安全和平的威脅，這顯示，拜登政府上台會延續過去對中國的對抗競爭態勢不變。

國民黨今天也發布新聞稿表示，美國民主黨政府仍秉持過去40多年的兩岸架構，以台灣關係法、六項保證、三公報為基礎，鼓勵兩岸對話。拜登團隊從去年底，就開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。

針對共機密集襲擾台灣鄰近空域，國民黨指出，農曆新年將屆，解放軍應有所收斂，不要造成台灣地區人民的不安。中共當局應認知，兩岸關係的結，雙方均有責任，應由政治途徑和平解決，不會因共機進入台灣防空識別區而解；盼兩岸執政者均以人為本、以兩岸人民利益為先，得民心才是王道。