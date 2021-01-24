警不滿孕婦不按指示 反鎖雙手拘捕 孕婦激動早產 評論直斥不人道

香港警方昨(23日)推出大型宣傳片《守城》以重建警隊在反修例運動期間跌至谷底的形象，但卻同時爆出一名懷孕近8個月的孕婦因被警方截查時不按指示站近另一名被截查人士，遭警員辱罵為「死肥婆」及質疑她是否懷孕，其後更被警方以手銬反鎖雙手及拉起拖行，孕婦昨晨早產，男嬰須送往新生兒深切治療部接受治療，情況嚴重。

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警方回復傳媒查問時表示，女子被截查時情緒激動，拒絕出示身分證，於是以涉嫌阻礙警務人員執行職務為由拘捕她，現已獲保釋。民主黨前立法會議員林卓廷在網上表示，根據《警察通例》，警方在疑犯逃跑和傷害自身時才可用上手銬，而且不一定要反鎖，但當日警員竟把孕婦以對付重大要犯的手段對待，實在是霸道兼超越良知底線，人神共憤，即使警方拍攝更多的宣傳片，也抵不上現實中市民拍攝的警方欺侮孕婦片段。

涉事孕婦上周三（20日）在土瓜灣住所樓下散步時，被警員截查身分證，在拿身份證時，疑因本地疫情須保持社交距離，不欲站近其他被截查者，發生爭執，僵持期間趕至的事主胞姐劉女士向傳媒覆述稱，爭持期間有警員辱罵其妹「死肥婆」，患糖尿病及高血壓的妹妹感到頭暈，故此坐在地上休息。

而由其後趕到的事主胞弟所拍攝的片段和現場的閉路電視片段所見，孕婦曾與警員互相指罵，但一直坐在地上，卻被警方反鎖雙手，警員更嘗試多次拉起她，並拖行了幾步。在事主不適而等待救護車到場期間，劉女士趕至，在她高聲要求十多分鐘下，警員才解開孕婦的手銬，讓她可橫卧擔架床上送院檢查。

劉女士表示，妹妹送院後須注射三針安胎針，留院期間徹夜難眠，及至昨晨誕下只有2公斤的嬰兒。下午與妹妹見面時，不禁落淚，妹妹其後告訴她，生產時大量出血，未看清兒子面容，現時最擔心兒子早產有後遺症。

她續稱，妹妹送院初期，警方一度以妹妹為疑犯為由，拒絕她與妹妹見面，着她不要阻礙警務人員辦公。自稱全家人一向支持警隊執法的她質疑，妹妹不偷不搶，但卻遭受如此對待，日後如何相信政府！孕婦的母親更直斥警方如此對待孕婦，「簡直不是人！」

另根據《蘋果日報》報道，現場質疑事主是否孕婦的警務人員黎錦耀，反修例期間曾多次阻礙傳媒採訪，在庭上作供時更曾被法官質疑其可信性，但卻獲得擢升。

警方回復傳媒時表示，警務人員當日正在該區進行反罪惡巡邏，以打擊非法入境者及逾期居留人士，其間截查一名42歲姓劉女子，要求她出示身分證，但該女子情緒激動並拒絕聽從指示，經勸喻後仍不合作，遂以涉嫌阻礙警務人員執行職務罪名將她拘捕，下月中向警方報到。警方續稱，若市民認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。