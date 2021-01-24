香港逾萬人感染武肺 特首不排除擴大封區強檢範圍

香港第四波武漢肺炎疫情在抗疫一周年之日突破一萬人受感染的紀錄，且預計每天新增個案仍會在高雙位數徘徊之際，香港特首林鄭月娥不排除把首次引入的封區強檢措施擴展至其他區域，但屆時會做好保密和適時通知市民封區細節。她承認，由於首次封區的消息在執行前一天泄漏，令效用減少。而根據官方初步紀錄，昨天在佐敦的封鎖區內，共有約6900人接受檢測，即較預期人數少三成。

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作為港府抗疫督導委員會專家顧問的呼吸系統科講座教授許樹昌今(24日)早在電視台節目中表示，憂慮因封區消息提早外泄而有居民提早離開，可能有機會把病毒帶出區外，促請港府跟進仍未檢測的二、三千人。他又說，在須圍封強測的「受限區域」外的油麻地果欄一帶，確診個案亦有增加，可能有需要擴大「受限區域」到該處，但全港封區強測則有巨大難度。

港府凌晨公布，昨天一日內，政府人員已到訪佐敦「受限區域」內超過3240個住戶，為6200名市民登記數據，以便日後跟進檢測情況。政務司司長張建宗今早到「受限區域」視察後表示，無法掌握有多少居民在封鎖前離開，但估計人數不多，聲稱昨日只有45戶沒有人應門。他強調，檢測人數可說是「達標」，因為該區人口流動大，根據統計處資料估計有8000人，但考慮到部分家庭的小朋友較多，故此評估有1萬人須受檢測是「預松少少」。

陪同視察的食物及衛生局局長陳肇始表示，雖然強制檢測令在昨日午夜前結束，但今天仍會以勸喻方式要求未接受檢測者進行檢測，估計人數不多。但如果整個行動結束後發現有人仍未檢測，當局一定會檢控。

根據法例，任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處罰款2.5萬港元及監禁六個月。政府目標是爭取在48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，預料市民可在星期一上午六時左右開始上班，而區內的傳播鏈亦可望截斷，讓市民生活能回復正常。