港府完成佐敦封區林鄭自誇提早達標下個目標仍賣關子

港府動員大量人力物力封鎖佐敦及附近一代地區，為大約7000居民進行檢測測試，當中發現13宗確診個案，專家認為抗疫成本底，商販亦生意損失慘重而叫苦連天，但特首林鄭月娥卻自誇“抗疫工作沒有最好只有更好”，揚言封區有效之後還將逐步有來。林鄭26日清早在巡視地區時，拒絕透露下一個目標。

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林鄭形容今次行動是成功，但仍有改善地方，包括公布時間，政府希望在大家未知的時間開始檢測行動，故保密性很重要，今次有消息流出是“不幸”，當局會檢視公布時間。她指過程中保密難度非常高，認為“受限區域”工作應更聚焦，建議縮小範圍，封鎖一條街或幾幢相連樓宇，將封鎖區“打散”，同時在幾條街或樓宇封鎖；並建議壓縮禁足時間，但涉及很多物流、溝通及化驗所檢測時間，要審視有否空間可壓縮。

林鄭月娥指佐敦封區行動在1月23日上午4時開始，直至1月25日凌晨零時，持續44小時，較目標的48小時提早完成，而在1月24日下午6時已開始讓有陰性結果的市民離開，居民亦歡迎安排，故禁足時間其實壓縮至38小時。

她表示，1月25日凌晨行動結束後，仍有執法行動進行中，執法人員在區內檢查離開大廈市民有否短訊證明已接受檢測，亦有上門逐家拍門檢查有否遺漏，現時找到200多個未有接受強制檢測居民，現場無馬上進行檢控，仍要審視有關人士有否原因，已安排檢測及將資料轉交衞生防護中心跟進。

林鄭指今次封區行動涉及7千名居民，找到13宗隱性個案，部份個案早前已接受強檢及呈陰性，認為說明病毒潛伏期相當長，有需要時會要求區內強制第二次檢測。

她說，行動中有470多戶無人應門，紀律部隊動員逾1,600人，而協助的檢測商提供的檢測能力遠遠超過7千人的檢測，是因為不想大批居民排隊等檢測，化驗所盡了最大努力，在周日早上亦已完成大部份檢測。

林鄭月娥稱，過去7日本港確診個案較上周多3成，要求同事“走在社區爆發前”，全港任何一座樓有2宗無相關個案或污水持續陽性就要做檢測，現涉及逾100幢樓；亦有指定區域強制檢測等，會考慮在什麼情形下採取什麼層次的方案，包括確診個案數目、性質及相連性；環境因素及樓宇質素，如樓齡、結構、喉管及管理如是否“三無”等，亦會考慮排出的污水檢測結果，而每次決定“受限區域”或指定區域都要考慮政府及協助化驗機構的能力。

而政府周二午夜12時刊憲宣布再多19幢大廈要強制檢測，深水埗指定檢測區域佔18幢，市民憂慮有關指定區域會否與油麻地果欄將緊接“封區”檢測。林鄭今早被問到何時會再封區，她稱不可以公布下次行動時間，但“有用的工具當然會用”，認為距離零個案仍有一段時間，會在滿足幾個因素下採取行動，但區域及時間都不能現在公開，希望“突襲性”，保密程度較高。

行政長官林鄭月娥指，現時除了佐敦和深水埗列作指定高風險區域外，另外會有幾個地方納入高風險區域，區內的大廈出現1宗不明源頭個案後，便會要求全幢大廈居民強制檢測，稍後會公布。

被問到封區令區內商戶造成損失，但政府拒絕賠償，質疑政府施以大力度但未有考慮經濟影響，林鄭沒有正面回應，僅重申封區檢測有一定成效，雖然在7,000宗檢測只找到13宗個案，“好似唔系好有用”，但能做到早識別，陽性比率亦達0.17%，相較9月時所做的178萬普及檢測找到45宗個案，陽性比率為0.0225%為佳，認為這種封區做法來發現隱形傳播鏈是有用。

林鄭又說，私家醫生轉介有病徵病人的檢測成效率相對高，約8萬宗私人醫生轉介的檢測，找出515宗個案，陽性比率達0.64%，呼籲私家醫生幫忙轉介病人檢測，切斷隱形鏈。