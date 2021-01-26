警方深夜闖中文抓三在學生包括前學生會長區倬僖

香港中文大學上月發生保安被撒粉案，一名20歲姓曹男子當場被捕，早前被獲準保釋，警方昨（25日）再拘捕3名19至22歲男子，至今仍被拘留調查，包括中大學生會臨政主席區倬僖。據了解被捕4人均為在學學生，大部分是學生領袖，活躍於舍堂，亦有人辦學生報。

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本月11日中時份香港中文大學近大學站保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄桿，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。自2019年中文大學及理工大學爆發警民衝突後，本港多間大學的保安規格均有所提升，如在出入口位置增設入閘機或保安崗位，要求進入校園範圍的人士出示相關證件，此類安排不時引起學生與保安之間的磨擦。

警方25 日晚上進入中大校園，分別在善衡、和聲及伍宜孫書院學生宿舍搜查約一小時，稱調查 1 月 11 日港鐵大學站外鐵馬被推翻以及保安員被散粉事件。警方搜查後逮捕了三人，全是中大學生，他們並非在中大校園內被捕，其中一人是中大學生會前會長區倬僖。據中大學生提供的影片中顯示，區倬僖被約十名警員帶返其善衡書院宿舍搜查，其間大學輔導長陳國康亦在場。另外於和聲及伍宜孫書院，亦有警員持搜查令進入宿舍房間搜證及檢走證物。

本月11日中時份香港中文大學近大學站保安崗位，有約8名身穿黑衣的人士推倒欄桿，一名55歲男保安被潑不明粉末，事後眼部感到不適送往醫院治理。自2019年中文大學及理工大學爆發警民衝突後，本港多間大學的保安規格均有所提升，如在出入口位置增設入閘機或保安崗位，要求進入校園範圍的人士出示相關證件，此類安排不時引起學生與保安之間的磨擦。

警方消息指，新界南總區重案組探員入夜後中大 3 間宿舍搜查，包括善衡、和聲及伍宜孫書院學生宿舍，進行搜屋程序。3 名人士早於搜屋前已被捕，警方指他們涉及本月 11 日中大校園出入口一宗推倒鐵馬案件有關，3 名人士並非在中大校園內被捕。

中大學生會證實，至少三名中大學生被警方拘捕，當中包括區倬僖。現時被捕同學已被帶返警署，義務律師團隊正跟進。學生會對警方再次大規模拘捕中大學生以及進入中大校園搜查表示遺憾，並譴責校方拒絕處理校園保安問題，選擇一再報警拘捕學生。

據中大學生消息指，其中一名被捕人士為中大學生會前會長區倬僖，他原本在今天傍晚在沙田警署報到後被捕，被約 10 名警員帶返宿舍“搜屋”，其間大學輔導長陳國康及中大保安人員亦在場。據中大學生提供的影片中顯示，區倬僖被警員帶返其善衡書院宿舍搜查，新界南總區重案組警員其後把他一同押離房間，區的宿友欲拍其身體鼓勵他，即被警員厲聲警告。

警方亦分別進入和聲及伍宜孫書院的學生宿舍搜查，未有人被捕。和聲書院學生會會長鬍筠弦表示，警方在宿舍房間內搜證及拍攝，過程約一小時，並檢取一袋 A4 尺寸大的證物。

中大校園電台及書院學生會均在宿舍內直播警員搜查，惟一位女舍監聲稱“保障同學私隱”，要求中斷直播，結果校園電台唯有結束直播。胡筠弦亦說，舍監聲稱宿舍是私人地方，禁止同學拍攝，又指如要拍攝需向書院申請。

伍宜孫學生會臨時會長黃同學亦透露，今晚 9 時收到宿生通知宿舍西座 8 樓有 6 至 8 名警員搜查房間，包括翻開涉事同學床褥及搜查房間內的物品，過程約 45 分鐘，期間只有舍監及保安曾查看搜查令。黃同學續指，警員離開時記錄在場所有同學的個人資料；學生會將向校方了解事件，並要求校方解釋為何不具透明度地容許警方進入校園。