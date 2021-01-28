國安法後多家金融機關被查撤資是不尋常

「港版國安法」落實後，多家金融機構總部及從業員相繼撤出香港。《金融時報》最新引述3名消息人士報道，基金經理及銀行家離港前往其他地方發展時，被多家金融監管機構查詢有關原因，做法並不尋常。

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報道引述消息人士指出，證監會、金管局、財庫局、金髮局曾直接致電已離港前往新加坡、東京等地發展的銀行和資產管理高層，向他們查詢離開香港的原因、決策過程以及有關時機。

證監會向《金融時報》表示，以往亦會向變更營業地點的持牌法團或個人作出查詢，了解他們是否仍需要牌照。該會發言人向本報補充，該會沒有就金融機構遷離香港的原因進行任何調查。

金管局外滙基金投資辦公室行政總裁李達志回應指，未知報道所指的是什麼公司，但金管局日常會與業界保持溝通，得悉有人離港時亦會於「閒聊（chit chat ）」時詢問原因，未知為何會引起大家特別關注（particular concern）。金髮局主席李律仁向本報表示，對該局曾致電高層查詢其去向表示不知情。他又指，金髮局沒有監管職能，不會獲悉有關金融機構高層的去向。

財庫局發言人表示，該局並沒有就本港金融機構的遷移情況進行任何調查。

曾任銀行經濟師的經濟學者羅家聰接受本報訪問時表示，致電金融機構高層查詢去向屬於非官方做法，有助當局了解業界發展及意向，而過往監管機構高層亦會私底下接觸他。但如果是官方正式查詢應會落案記錄，亦會向對口部門查詢，而非個別高層。

另有本地銀行證券部高層向本報表示，以金融機構的負責代表（RO）為例，公司須定期向證監會申報香港區的恆常RO，而RO亦須定期更新個人資料，以確保業務持續性。然而，按正常程序，應是監管機構接觸公司的監管部門，而非直接向個別人士查詢。她續認為，香港正面對人才流失及企業撤走的問題，令港府更為緊張，但她認為港府對背後的原因心知肚明。

有基金經理指出，雖然證監會向離港的基金公司作詢問的做法並不罕見，但其他機構的電話查詢，以及詢問的語氣則不常見，而過往並沒有這些做法。

近年，有不少金融機構陸續縮減在香港的業務規模，但是香港作為連接內地的窗戶，很少公司會完全退出本港市場。與此同時，他們會選擇擴大在其他地區的業務規模，包括花旗及高盛等國際投行加大在新加坡的招聘力度，而資產管理公司將辦事處由香港轉移到東南亞地區。

多間金融機構撤港

去年多間外資金融機構在「港版國安法」落實後宣佈撤離香港，包括全球第二大資產管理公司領航投資（Vanguard），於去年8月宣佈在港交所（388）的6隻掛牌ETFs將退市，撤出香港的ETF業務，而亞洲區總部將由香港搬至上海。最新，美國對衝基金Elliott Management將會關閉其香港辦事處，有關職能將轉移至倫敦辦公室，而有計畫在2018年初提出。

美國投資諮詢公司萬里富（Motley Fool）在內部電郵更直指，因國安法等政治考慮，決定關閉香港分部，將資源投放至擴展全球業務。

另一邊廂，東京已在香港設立辦事處，向有意撤出香港的企業招手，向其提供遷往東京的諮詢服務，期望東京將取代香港成為亞洲第一金融城市。