英國內政大臣：期待着歡迎港人來到我們偉大的國家

英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）1月29日通過推特表示，英國周日起將為持有英國國民(海外)護照(BNO)的香港人開放新簽證，並稱，“我期待着歡迎他們來到我們偉大的國家。”

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此前，中國外交部發言人趙立堅在周五的例行記者會上宣布，自1月31日起，中方不再承認所謂BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。港府當晚亦通過新聞稿稱，會“全面配合”國家就 BNO 問題採取反制，自1月31日起， BNO不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為身分證明。

英國政府當天發表聲明指，英方將“兌現歷史承諾”，英國政府將於1月31日（周日）兌現承諾，為香港BNO身份的持有人開放新的簽證。聲明稱，“這一承諾是在中國政府去年在香港實施《國家安全法》後作出的，違反了其根據國際法作出的承諾。該簽證反映了英國對權利和自由受到限制的香港人的歷史和道德承諾。”

聲明稱，“擁有英國國民(海外)護照(BNO)的人士及其符合條件的家庭成員將可以來英國生活、學習和工作。與其他簽證一樣，在英國居住5年後，他們可以申請定居，再過12個月就可以獲得英國公民身份。”對此，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，“我感到非常自豪，我們為香港的英國國民（海外）護照持有者帶來了這條新的途徑，讓他們在我們國家生活、工作和安家。”他說，“這樣做，我們尊重了我們與香港人之間深厚的歷史和友誼，我們支持自由和自治--這些都是英國和香港所珍視的價值。”

帕特爾說，“環球英國將始終堅持正確的做法，並恪守我們的承諾。這項新的簽證兌現了我們對香港人的承諾，尊重我們之間強大的歷史關係，維護他們的自由。”她說，“我期待着歡迎那些希望在英國紮根並與家人建立新生活的人們。”帕特爾另在推特上寫道，“星期天，英國將再次為那些自由之燈被熄滅的人提供安全庇護。”她說，“我期待着歡迎他們來到我們偉大的國家。”

此外，英過外交大臣拉布（Dominic Raab）稱，“我們已經清楚地表明，在香港問題上，我們不會置之不理。我們會履行我們對香港人民的歷史責任。中國在香港強加《國家安全法》，顯然嚴重違反了《中英聯合聲明》，違反了國際法。”他說，“隨着這條新的簽證途徑的推出，BNO公民現在可以選擇來英國生活、工作和學習。”聲明稱，“英國政府正與民間團體等合作，歡迎BNO身份持有人到英國各地，幫助他們融入社會。”