波蘭總統簽署與台灣刑事司法合作協定

台灣外交部1月31日表示，“台灣波蘭刑事司法合作協定” 28日已獲波蘭總統杜達（Andrzej Duda）簽署，雙方將在尊重人權法治共同價值基礎上，強化打擊跨國犯罪、增進司法合作。波蘭總統杜達資料圖片

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台灣外交部發表的新聞稿稱，“‘台灣波蘭刑事司法合作協定’在2019年6月由雙方駐處代表在外交部共同簽署，並由外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥與來訪的波蘭司法部次長皮耶比亞克(Lukasz Piebiak)等人共同見證。”

台方稱，依據這份協定，雙方應在完成各自內部必要程序後，以書面方式相互通知。立法院在2019年12月完成三讀程序後就已通知波蘭；現在波蘭也完成國內相關程序，包括眾議院、參議院分別無異議通過、總統簽署並公告，波蘭也將正式致函通知台灣，通知日則會作為“台波刑事司法合作協定”的生效日。

台灣外交部指出，波蘭是歐洲第一個和台方簽署刑事司法合作協定的國家，協定內容包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解的分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊分享等5大領域。

台方稱，，“雙方在尊重人權與法治的共同價值基礎上，將會強化打擊跨國犯罪，增進司法合作，並充分保障人民權利；外交部也樂見台波近年繼‘台波避免雙重課稅協定’、‘台波科學高等教育合作協定’等協定後，再完成‘台波刑事司法合作協定’的相關程序，外交部會持續努力，讓台波在這良好的基礎上，更進一步深化合作夥伴關係。”