習近平發話後港府降低強檢門坎 望春節前遏疫情 防疫措施延長至年初六

2021年1月22日，在香港喬丹附近的COVID-19測試中心醫護人員.Un trabajador sanitario en un centro de tests del covid-19 en el barrio de Jordan, en Hong Kong, el 22 de enero de 2021

自從中國國家主席習近平向視像述職的香港特首林鄭月娥表示「擔心」香港疫情後，港府昨(1日)天宣布，即日起至年廿九（10日）分別降低須強制檢測及列入封區強檢的「受限區域」門坎，只要大廈出現1宗源頭不明個案，或污水檢測呈陽性，居民便須強制檢測。作為港府第二把手的政務司長張建宗預告，未來每日「有機會」在不同地區同時進行小型的封區強檢行動，以便達到「小區清零」，務求在農曆年前遏制疫情。

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香港昨(1 日)天新增34宗武漢肺炎確診個案，令染疫個案增至10486宗。在昨日的新增個案中，29宗屬本地個案，有8宗源頭不明。若以病毒潛伏期的14天計算，過去兩周的895宗新增個案中，絕大部分屬本地個案，當中四成源頭不明，反映疫情仍未受控。

而在習近平表示「擔心」香港疫情五天後，政務司長張建宗昨午宣布，原於明天到期的社交距離措施會持續兩星期，即二人限聚令以及食肆晚上禁堂食等措施會延長至年初六(17日)。而病毒檢測是控制疫情主要方法，故此會由即日起降低強檢門坎，全港大廈若新增1宗不明源頭個案，或大廈污水檢測呈陽性，便須進行強制檢測；另外，工作場所出現2宗確診亦要強制檢測。如果，即日有至少7幢大廈的居民須接受強檢。

另外，當局亦降低列入圍封強檢的「受限區域」門坎，在未來九天，個案較多、樓宇質素欠佳或污水樣本檢測呈陽性的區域，會實施封區，張建宗說，有機會每日在全港不同地區同時進行與北角和觀塘麗港城相若的「受限區域」行動，目標是在短時間內為居民進行檢測以達到「小區清零」。結果，港府昨晚一口氣把尖沙嘴、元朗、九龍城及油麻地多幢大廈列入「受限區域」。

特首林鄭月娥今早進一步表明，確診個案不是封區強檢的惟一考慮，因為汁準則中所指的公共衛生，包括主責官員對公共衛生的擔心，另亦要考慮樓宇環保和當局的能力配置。日後封區會做到行動保密；範圍要聚焦，每「區」約一千人；以及壓縮時間在12個小時之內。

張建宗更發出「期票」，採取果斷行動後，期望疫情可在春節前受到竭止，若果疫情在農曆新年假期後逐步回落，屆時各行業可望逐步復業。