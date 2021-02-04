疫情趨穩？ 官稱毋須「零確診」可粵港澳通關  春節後可有條件全校複課

香港武漢肺炎有穩定之勢，運輸及房屋局局長陳帆表示，當每天新增確診病例接近低雙位數或單位數時，恢復粵港澳三地通關，指日可待，毋須等到「零確診」。而教育局則決定，春節假期後進一步放寬面授課堂安排，若教師能每兩星期進行一次病毒檢測，相關學校更可進行全面半天複課。

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不過，教育局的複課條件引起爭議，香港教育專業人員協會(教協)教協批評教育局以複課為籌碼，變相強制要求教師檢測，令數以萬計教師成「磨心」；亦有中學校長不滿當局把責任推給學校，是卸責和在校方和教師間製造內部矛盾及衝突。不過，親建制的教育聯會副主席林翠玲支持教育局決定，更指檢測周期若縮短至7日會更好。

香港昨(3日)天新增19宗武肺確診個案，是連續四天下跌，亦是自去年11月20日以來最少單日新增病例數目。但由於新增病例中有7宗源頭不明，而且是分布全港各區，病者職業亦各有不同，包括家庭主婦、保險經紀、廚房員工、保安、菲佣、學生和護士，再加上初步陽性個案有約20宗，估計今天的確診個案會略為回升，難怪衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦表明，香港疫情仍未受控。

但運輸及房屋局局長陳帆昨已在立法會內發出「期票」，表示當香港疫情受控，即每天新增確診宗數接近低雙位數或單位數，恢復粵港澳三地通關便指日可待，毋須等到「零確診」。他呼籲市民繼續保持社交距離，減少聚集，令疫情得以控制，而越多市民接種疫苗，亦將有助通關。

另外，香港自去年12月2日起因應疫情而停止的學校面授課堂，將於農歷新年假期後進一步放寬，甚至全校複課。教育局晚上宣布，春節後，所有幼兒園、中小學及補習學校的回校人數將會由現時全校人數的六分之一放寬至最多三分一，但上課時間仍以半天為限。其次，若果學校能夠安排全校教職員每兩星期進行檢測，可有條件全校恢復半天面授課堂。

《明報》引述港府消息人士說，作出有關建議，是因為早前參與特定群組檢測計畫時，約有四分之一的學校幾乎能做到大部分教職員參與；若日後有學校申請全校複課但有一、兩個教員拒絕檢測，能否複課須到時再審視，校方亦要解釋。

數名校長今(4日)早在不同電台節目表達意見，當中，廠商會中學校長麥耀光指出，感覺像被教育局威脅，不明為何學生不用檢測可以防疫，更憂慮這會造成師生矛盾。他更擔心，每兩星期檢測會加重老師及醫護壓力。另有中學校長指出，校方無權強制全校教職員進行檢測，亦需尊重教師因個人原因而拒絕，但若不能做到全校檢測，又可能會惹來家長質疑。資助小學校長會名譽主席張勇邦則表明，春節假期會為疫情增添不穩定因素，故此會待疫情進一步緩和後再考慮讓教職員接受檢測，讓全校複課。