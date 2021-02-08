有錢子弟轉校頻香港國際學校債券大跌價

一個地方的國際學校程度大抵可以放反映當地城市的國際化和的經濟實力，但香港最近一兩年的狀況，似乎未可樂觀。

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國際學校現退學潮，連帶二手學校債券及本金劵大劈價。蘋果日報以顧客身份向多間會籍投資公司查詢，發現連過往高官子女及富二代「爭崩頭」入讀的漢基國際學校，因不少家長急移民，令其二手債券由市價1200萬元（港幣下同）），劈價逾一半至500萬元已有交易；弘立書院債券價格亦由高峯期約800萬元，回落至480萬元，跌價約四成。教協副會長葉建源分析，本港政治及經濟因素欠佳，令外國人才不欲再將子女送港求學，國際學校學位供求將進一步下降。

惟記者日前以顧客身份向多間會籍投資公司查詢，其中一間主理國際學校債券轉讓的公司職員張小姐指，漢基過往在市場上，由一年最多隻會有一至兩張債券轉讓，至今年短短一個月間，學生突然因中途退學移民，已至少有四張公司提名權債券放出，情況十分反常。

市場上其餘數張放出的漢基二手公司提名權債券，叫價則介乎650萬元至900萬元，下跌幅度約為兩成五至四成六，相關債券有效期至2022年至2024年不等。

另一家弘立書院的本金券價格更由2016年高峯期的炒價800萬元，回落至現時480萬元左右，下跌四成。同時，市場上二手價格更較最近一次發行的面值650萬元本金券低水兩成六。

會籍投資公司負責人陳先生表示，由於香港政治環境轉差，令不少本港家庭選擇退學移民；持外國護照的內地富豪家長，亦寧願將子女送往外國學校讀書。「𠵱家打嚟問價嘅本港同內地家長，較四、五年前政治環境好啲嗰時，少咗大約六成，供過於求，債券價格亦因此大幅回落」。

另外，被譽為「貴族學府」的哈羅香港國際學校，二手市場價過往最高曾一度叫價600萬元，現時則介乎於300萬至330萬元，跌幅為四成五至五成。滬江維多利亞學校債券價格則較為平穩，一直維持在350萬元至400萬元水平。

教協副會長、教育界前議員葉建源指出，國際學校二手債券市場價格下跌，主要原因在於本港政治環境轉差，即使部份跨國公司將員工派駐香港，員工亦未必會舉家來港生活。本港去年爆發武肺疫情期間，亦有一部份外籍家庭避免學童因停課影響學業，而將他們遷回原居地。