港確診數昨輕微回升至27宗無綫見習男編劇中招

香港情病毒疫情繼續反覆，昨日（7日）錄得約20宗初步確診個案，無綫今日亦有一名見習男編劇初步確診，10名同事需接受隔離檢疫至下周五（19日）。而昨日（7日）新增的27宗個案，當中24宗屬本地感染，6宗源頭明。

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無綫已通知全體員工，指節目發展分部一名男見習編劇的家人早前確診。該名TVB編劇昨日（7日）初步確診，已送住醫院，上周五該名編劇仍有上班。其10名同事被列為緊密接觸者。需接受隔離檢疫至2月19日。公司7樓及其他相關地方已經全面消毒清潔。

而昨日公佈的個案中，一名居於油麻地新填地街159號的非本地孕婦，其同住人士確診後，未有返回住所，而其同住人亦隱瞞孕婦身份以避過進入隔離營檢疫。至2月3日孕婦出現不適，並於2月5日到廣華醫院求醫後確診。衞生署表示，會考慮對相關人士作出追究。

另外，昨日再有多幢大廈納入強制檢測。而紅磡長樂大廈、鰂魚涌惠利大廈及旺角海富苑海裕閣被封區強檢。

另外，醫管局公佈，昨日再多59名確診患者出院，累計出院人數9,887人；目前仍有505名確診者在24間公立醫院及亞博館社區治療設施接受治療，當中23人情況危殆、24人情況嚴重，餘下458名患者情況穩定。公立醫院目前有1,233張負壓病床，使用率55%；而負壓病房為674間，使用率達67%。

車公誕市場周二起開放 檔主員工須於48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點無須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測記錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

此外，食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

食物及衞生局公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外佣）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月8日起會在觀塘安泰邨、東涌逸東（一）邨、青衣長康邨、屯門景新台及大埔寶馬山增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館、佐敦渡船角文彙街（近渡船街）及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站會延長服務至2月10日。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今日起至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。