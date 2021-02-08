香港網台主持疑助台學生籌款被控

去年因資助在台“反送中”示威者就學，而被港警逮捕的香港網絡電台主持人“傑斯”（本名尹耀升），7日再度被拘。（圖取自facebook.com/www.giggs.hk）

香港網台主持人傑斯7日被加控「作出具煽動意圖的行為」罪名。在此之前，節目主持人傑斯和他的妻子以及助手警方起訴多項罪名。他們被涉嫌為為目前在台灣的香港人籌款。原名尹耀昇的傑斯目前因不適而送院留醫。

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D100網台主持傑斯去年初於網上發起眾籌，卻遭警方指控洗黑錢，傑斯、其妻子及女助理去年底涉嫌「洗黑錢」及「資助分裂國家」被捕。警方今日發新聞稿指，國安處經進一步調查後，今日在港島區拘捕傑斯（52歲），涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第10 條。至晚上7時半左右，傑斯已被控四項「作出具煽動意圖的行為」罪，案件將於明日（8日）在西九龍裁判處提堂。

網台主持傑斯原名尹耀昇，是本港網台界第一代主持人之一。去年11月傑斯與姓曾妻子在北角被警察上門拘捕，傑斯一名姓利女助理亦被捕。警方拘捕行動的關鍵，涉及傑斯去年2月在網上提出名為「千個爸媽，台灣助學」計畫，希望集合1,000個家長眾籌，每人每年捐款約2,500元，協助受社會運動影響的港青在台灣讀書，包括協助應付學費及生活費，甚至尋找寄宿家庭。同月《文匯報》曾撰文炮轟傑斯，涉抹黑該計畫為「助養潛逃到台的黑魔」。據悉警方因此展開調查。

至上月29日，警方國安處同樣以「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 罪名，拘捕2男1女，年齡介乎28歲至58歲。被捕人士已獲準保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

刑事罪行條例第10條，是指任何人企圖作出具煽動意圖的作為或發表煽動文字即屬犯罪，可判罰五千元及監禁兩年。

立法會前議員林卓廷直指對傑斯涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪再被捕感到莫名其妙，現時相信有待上庭才獲悉進一步資料。他指，自去年底傑斯涉嫌「洗黑錢」及「資助分裂國家」被捕後，銀行戶口已被凍結，相信對協助受社會運動影響的港青在台灣讀書及生活費等支援已即時中斷，今次再被捕，影響亦不大。不過從客觀效果可見，卻是加劇寒蟬效應，清楚顯示政府對過往曾參與或協助這場社會運動人士，甚至政治評論員繼續窮追猛打。