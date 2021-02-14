中國指BBC嚴重違反中國規定

英國BBC有關新疆以及中國違反人權的報道，觸怒北京。中國廣電總局宣布中國禁播 BBC 世界新聞頻道（BBC World），英國外相藍韜文批評做法是限制新聞自由，不可接受。中國駐英大使館發言人在官方網站發布“答記者問”文章，回應藍韜文的“錯誤言論”，指 BBC 涉及中國的報道， 嚴重違反中國規定，熱衷“編造『世紀謊言』”，引起中國人民極大憤慨。發言人稱，中國國家廣電總局的處理“合規合法，合情合理”。

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中國駐英大使館發言人指，BBC 的涉華報道違反中國廣播電視管理條例等規定，違反新聞應真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國落地的條件。

發言人批評 BBC 的涉華報道熱衷“編造『世紀謊言』”，違背新聞職業道德，充斥嚴重雙重標準和深刻意識形態偏見，有些人經常提及的“新聞報道自由”，已成為西方媒體“編造假新聞、造謠抹黑他國”的借口和擋箭牌，世界各國都對新聞傳媒實施必要監管。

發言人又促請 BBC 摒棄冷戰思維，停止“編造傳播假新聞”，不再發表“不公正、不客觀、不負責任”的報道，停止惡意攻擊抹黑中國共產黨和中國政府。

此外，中國國家廣播電視總局在12日凌晨宣布，零時起即時在中國內地禁播 BBC 世界新聞頻道（BBC World），並不允許 BBC 世界新聞台繼續在中國境內“落地”，對其新一年度落地申請不予受理（另見報道）。香港電台發言人今早亦表示，根據國家廣播電視總局相關新措施，由今晚 11 時起，將不再轉播 BBC 國際頻道及“BBC時事一周”。商務及經濟發展局回覆立場新聞查詢，指有關節目安排由香港電台決定，局方尊重相關決定。

港台工會發聲明，質疑在一國兩制下，過往從沒聽聞香港須跟隨國家廣電總局決定，認為港台和商經局應清楚解釋理據。