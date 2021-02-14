新界鄉議局主席初二為香港抽得“中籤”

每年初二，新界鄉議局都為香港人抽籤，鄉議局主席劉業強今年為香港抽的中籤。

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劉業強為香港求得第45號中籤，簽文為：“下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃”，解曰：“凡事不合，自身平安”。沙田鄉委會則為沙田求得第14簽號中籤。

劉業強即場化身“解簽師傅”，指香港面對問題很大，民生困苦、生意難做，政府每行一步都很重要，認為簽文意思是叫政府施政要精準、及時，如果行錯棋，火會愈燒愈大。

劉業強接受傳媒訪問時即場“解簽”，他指意思像捉棋一樣，現時香港面對大問題，民間疾苦、生意難做，不少人失業，政府每行一步棋都重要，強調若不果斷，問題就會很大，火亦會越燒越大，認為簽文籲政府施政要果斷、精準和及時。

劉業強又指，現時全世界面對疫症都難以處理，認為政府抗疫需要果斷和精準，若做得不好疫情如火一樣會蔓延得很快。他稱雖然政府稍後會放寬限聚令，但外防個案和追蹤輸入等方面應可做得更好。

至於斷簽指訴訟應“以和為貴”，是否解作不應控告民主派，劉業強說，政治上以和為貴最好，民意要疏導不能只用強硬政策，認為每個社會都要和諧、同心才可前行。提到疾病方面，簽文解“換醫生為佳”，被問到政府是否應換人？劉業強稱，簽文指未來的一步棋非常重要，不可出錯，若做得不好，“任何方法都要想一想”。

對於簽文“積薪歷火非無事，識者能知火未燃”，劉業強認為，政府施政“好多時講咗未必做到”，認為政府“諗之外要行得郁先得”。他提及，過往政府在房屋、土地政策的問題上，如新發展區都需20多年進行，強調這樣解決不到問題。劉業強認為，政府推行的政策重要，雖然市民都要同心，但這支簽是為香港求，故這是給政府一個很大的警號。

沙田鄉委會首副主席李志麒為沙田求得14號中籤，他會見傳媒時表示，簽文“善者禎祥惡災殃”是指為官者要行公道，不應“官有官做，民有民做”。他稱簽文“公道但存方寸地，那有驟雨並風霜”，意思是若大家有商有量，就不會有風風雨雨，疫情都會很快過去。

官紳政要為香港求籤的傳統，其實早見於80年代。當年主要是由民政事務局官員負責求籤，但正式開始年份官方並無紀錄。至2003年，時任民政事務局局長何志平為香港求得下籤：“掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭；實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流。”解曰“凡事不吉”。

及後同年爆發沙士、50萬人上街遊行等大事件。經此一役，由2004年起改由時任新界鄉議局主席劉皇發代替官員為香港求籤，2016年因發叔身體抱恙，改由兒子劉業強接手。