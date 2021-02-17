台立法院擬啟動修憲 江啟臣：反對變更國名或國家定位

綜合消息顯示，台灣立法院在新會期將啟動修憲工程，中國國民黨主席江啟臣2月17日對此表示，“國民黨立場清楚，不會支持國旗、國歌、國號這類變更國名或國家定位的提案”。他稱，“最重要的是，希望透過修憲達成權責相符的政府體制目標”。

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據中央社報導，為了爭取2022年憲改公投綁大選，民進黨立法院黨團總召柯建銘16日指出，春節連假過後將啟動修憲工程，會負責任提出黨版修憲案，並強調任何題目都可以談且都會去思考，但民進黨絕不會走極端。國民黨周四舉行新春團拜，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義都到場參加。江啟臣在會上當談到修憲議題時表示，“國民黨立場清楚，不會支持國旗、國歌、國號這類變更國名或國家定位的提案；最重要的是，希望透過修憲達成權責相符的政府體制，提高政府的運作效能。”

另就有媒體報導，台灣工商界希望總統蔡英文能提出“九二共識”以外的新兩岸論述。江啟臣評論稱，目前為止並沒有看到民進黨有新的兩岸論述，而“九二共識、一中各表”是國民黨長期以來在兩岸上的主張，特別是回歸到憲法制度下，主張中華民國主權，也要對岸正視中華民國存在的事實。江啟臣稱，至於民進黨要如何主張兩岸論述，這要問民進黨，重要的是執政黨的兩岸政策，要能夠真正福國利民，解決兩岸人民的問題，而不是製造台海的事端，或是升高台海間的對立。

對於兩岸論述議題，馬英九亦指，工商界希望政府接受“九二共識”，這是非常好的現象。他稱，“九二共識”能處理兩岸主權跟定位爭議、這是核心，如果蔡總統提出處理這兩個議題方案，歡迎討論。另就國民黨主席將於今年7月改選問題，記者提到，現在傳出包括江啟臣在內共有7人有意角逐。江啟臣對此回應說，“黨內民主，大家爭取服務的機會，公平競爭、良性競爭，其實對黨是好事。”

同樣就這一話題，國民黨籍媒體人趙少康被媒體問及高雄市前市長韓國瑜年後將展開慈善公益之旅，若韓出來角逐黨主席，是否會退讓？趙少康稱，韓國瑜不會出來選，“我的了解他應該不會，你看好了，否則他不必鼓勵我，他自己出來就好”。趙少康強調，他當初已跟韓國瑜說韓可以自己參選，但韓表示沒有計畫。