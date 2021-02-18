兩周內已有近5000港人申請BNO居英簽證

英國《泰晤士報》2月17日報導稱，至今有近5000人申請了英國國民（海外）護照BNO居留簽證，其中一半是來自已身在英國的香港人。

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英國政府今年1月31日宣布，開放讓符合BNO護照資格的港人，申請BNO在英居留簽證。報導引述消息人士透露的數據指，自申請開放兩周以來，有近5000人申請。其中一半是來自已身在英國的港人。

據悉，香港目前有35萬人持有有效的BNO護照，有250萬名合資格申請BNO人士，另外再有250萬人是其親屬，總共有540萬人能以BNO計畫移民英國。英國政府此前估計頭5年將有30萬人利用該計畫移民英國。

消息人士表示，當初已預料計畫正式開放時會收到大量申請，因為有不少人已準備了有關文件，估計經過這一波申請後數字會回落。牛津大學研究機構移民觀察（Migration Observatory）的沃爾什（Peter William Walsh）評價稱，“這不是一個小數目......如果以這樣的速度持續，到年底將達到14.5萬人。”

英國內政部拒絕對泄露的信息發表評論。其一名發言人表示，這些數據將在未來幾個月內公布。末代港督彭定康（Chris Patten）則指出，英國政府決定向港人開放BNO居留簽證申請，是對歷史和對港人的承諾負責。他強調，5000例申請的數字，表明“港人對自由被剝奪感到擔憂”。彭定康還談到，不擔心港人融入英國時會出現問題，“香港的人才將會受到歡迎”，他們亦將會對英國作出巨大貢獻。

與此同時，移民觀察主席穆罕默德（Alp Mehmet）認為這些初步的申請，將會測試該計畫對英國政府公共服務造成的壓力。他稱，“由於新冠肺炎疫情，這是一段困難時期，工作機會將變少，公共服務承受壓力，我們還增加一個吸引香港人的無限制計畫，這確實不合理。”