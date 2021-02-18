拜登政府尋求台灣協助解決車用芯片短缺問題

自華盛頓方面消息，美國白宮國家經濟委員會主任布萊恩·迪斯（Brian Deese）已尋求台灣政府幫助解決全球半導體短缺問題，該問題導致美國汽車製造廠商閑置。

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在這封迪斯（Brian Deese）寫信給台灣經濟部長王美花的信中，他代表美方感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。據悉，台美本月5日舉行了半導體供應鏈合作前景會談，商討合作方向與內容，也聚焦車用芯片問題。王美花當天與美國官員舉行視訊會議後透露指，美方感謝台灣在相關議題上的協助。

路透社引述白宮官員的說法報導，白宮的經濟與國安高層官員已展開新一輪行動，要協助美國汽車業度過車用半導體芯片短缺，導致全球各地被迫減產的難關。白宮官員2月17日指出，拜登政府已與汽車製造企業及供應商舉行過會議，確認癥結所在，並敦促各家公司齊心合作，應付短缺問題。白宮還要求海外使團，確認各國政府與有能力生產芯片的外國企業能如何協助解決全球車用芯片短缺的問題，包括向台灣求援。

在一封媒體獲得的日期標註為2月18日的信函里，迪斯就台灣出力協調台灣製造商幫忙解決芯片短缺問題，向王美花致謝。迪斯在信里感謝王美花親力親為提供協助。迪斯的信也顯示，白宮高層官員已介入並試圖解決芯片短缺問題，這是上月就任的拜登政府初期遇到的難關之一。白宮發言人介紹稱，除了迪斯外，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也親自出馬參與。消息指，在迪斯與蘇利文和美國汽車製造企業、供應商會面後，美方就正式尋求台灣協助。美國汽車業正依靠白宮催促外國芯片製造商與政府供貨給它們。