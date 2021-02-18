黎智英再向香港高院申保釋被拒 繼續還柙

香港壹傳媒創辦人黎智英被指違反《港區國安法》，去年12月23日獲香港高等法院指定法官李運騰批準保釋，港府律政司後上訴成功，黎需繼續還押。香港終審法院指，李運騰解讀國安法條文有誤，並稱國安法案件保釋門檻更為嚴厲。黎智英其後再向高院申請保釋，改由另一名指定法官彭寶琴處理，案件於當地時間2月18日早10 時半開庭處理。據消息顯示，彭寶琴在聽罷陳詞後，拒絕黎的申請，並指除非出現能說服法庭重新考慮的新情況，否則他將至少需要還柙到4月16日，待其案件在西九龍法院再提堂。

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黎智英周四原本同時就詐欺案與違反國安法控罪提出保釋申請，之後撤回欺詐案的申請，只就涉嫌國安法控罪提出申請。據悉，當天審訊案件的內庭不設公眾席，庭外大堂設108個席位供旁聽公眾收看直播。現年89歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到法院旁聽，黎智英的多名親友，壹傳媒行政總裁張劍虹等都有到庭旁聽。審訊前夕，人稱“王婆婆”的王鳳瑤亦到場聲援黎智英。此外，親北京團體則在法院外舉標語，要求嚴懲黎智英。

據《蘋果日報》報導，案件周四早上開庭，於法庭午休時，黎智英的親友走向犯人欄與黎交談。而當散庭後，有黎的親友從旁聽席走近犯人欄，卻被司法機構職員阻止，最終各人站在旁聽席上向被押往囚室的黎智英互相揮手道別和做心形手勢。有親友向黎說，“保重，沒有事，加油！”黎的女兒則難掩傷心，在黎智英步離法庭後隨即哭泣。

彭寶琴法官稱，為保障被告利益，故維持報道限制，即媒體不得報道保釋申請的內容，僅可報道申請結果。黎早前獲准以1000萬港幣保釋外出，但需遵守不離開住所、不受訪、不發表文章、不使用社交媒體發言等嚴苛條件。此外，黎智英周四申請保釋前夕，於16日晚在赤柱監獄再次被捕。他這次被指涉干“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全”及“串謀協助罪犯”罪，指他涉協助“12港人”之一的李宇軒逃往台灣。