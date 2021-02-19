美眾院兩黨議員就香港問題提出動議譴責中國

美國國會眾議院2月19日提出了一項兩黨決議，譴責中國政府和香港當局的行動，該動議指這些行動侵犯了香港的權利和自由。

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這項決議增加了美國國會越來越多的呼籲，要求拜登政府推動北京尊重人權。此前，眾議院議員周四重新提出一項兩黨法案，禁止從新疆進口商品，除非證明這些商品不是用強迫勞動生產的，並允許對侵犯維吾爾穆斯林人權的中國官員進行進一步制裁。

據悉，周五提出的涉港決議案的主要提案人包括，眾議院外交委員會主席，民主黨人米克斯(Greg Meeks)和共和黨人，副主席麥考爾(Michael McCaul)。

兩黨議員當天提出的決議案鼓勵拜登政府與其他盟友和夥伴追究中國政府的責任，並推動美國公司意識到香港國安法對美國安全、公民和長期商業利益帶來的風險。