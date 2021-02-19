美議員重提《防止台灣遭侵略法案》授權總統動武護台

美國國會共和黨籍參議員斯科特（Rick Scott ）與眾議員雷申塔勒（Guy Reschenthaler）2月18日分別在參眾兩院重新提出《防止台灣遭侵略法案》(Taiwan Invasion Prevention Act)。他們表示，法案的目的是保護台灣不受中共政權的侵略，進一步強化美台關係，及加強台灣抵禦北京侵略性政策和軍事行動的能力。

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斯科特周四在推特上寫道，“我們不能坐視中共繼續威脅我們的民主盟友台灣。我敦促拜登總統和參議院民主黨人站在民主的立場上，和我一起通過我的《防止台灣遭侵略法案》，支持台灣。”他在聲明中稱，“習總書記一心要主宰世界，這不是什麼秘密。美國不能坐視這種情況發生，而這首先要從支持我們的和平民主盟友台灣開始。……拜登政府對共產主義中國的綏靖政策是危險的。如果拜登總統不能站出來對抗習總書記，將對美國和我們盟友的國家安全產生絕對毀滅性的後果。我敦促我的民主黨同僚和拜登政府站在民主的立場上，加入雷申塔勒眾議員和我，追究共產主義中國的責任並保護台灣。"

據悉，《防止台灣遭侵略法案》去年曾在美國會參眾兩院分別被提出，但由於進入大選期間，法案並未排上議程。雷申塔勒表示，“最近幾個月，共產主義中國對美國的重要經濟和安全夥伴台灣的敵對行動升級。《防止台灣遭侵略法案》通過呼籲簽訂自由貿易協定、加強與美國的安全合作、授權總統使用軍事力量保衛台灣不受直接攻擊等方式，賦予台灣權力並強化台灣。我很自豪能和參議員斯科特一起提出這項重要的立法，它保護自由、民主和我們對台灣人民的長期承諾。”

斯科特的聲明指，《防止台灣遭侵略法》的關鍵內容包括：“通過加強台灣抵抗共產主義中國侵略性的舉措的能力而重新加強美國的長期台灣政策；幫助台灣反制共產主義中國在台灣海峽的軍力擴張；建立一個有限的授權，允許總統出於保護台灣抵抗武裝襲擊的具體目的而使用武力；要求共產主義中國放棄使用或威脅使用武力來統一台灣；建立美國、台灣和志同道合的安全夥伴之間的一系列安全對話和聯合軍事演習；要求規畫中華人民共和國攻擊台灣情況下的協調軍事行動；建議台灣專門撥出額外的內部資源，用於自身防禦，包括採購非對稱的防禦武器，改革台灣的後備役制度、在網絡防禦活動方面與美國接觸；鼓勵美國國防部派遣適當人員入讀台灣國防大學；敦促美國貿易代表與台灣就雙邊貿易協議展開談判；鼓勵美國總統或國務卿與台灣總統在台灣境內會面；歡迎台灣總統對國會聯席會議發表講話。”

據中央社報道，台灣外交部發言人歐江安19日回應稱，“外交部感謝美國國會參眾兩院議員採取各項友台作為，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視，並強力支持台美軍事安全合作”。她說，美國總統拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》及“六項保證”，並強調對台灣的承諾“堅若磐石”。她表示，“將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會及行政部門密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。”