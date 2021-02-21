解放軍11架次軍機進入台灣西南空域 規模為本月最大

台灣國防部發布消息指，2月20日晚間，2架次殲-10、2架次殲-16、4架次殲轟-7、2架次轟-6K、1架次運-8反潛機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）。台空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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台國防部周六表示，“今天的空情動態為共軍海空聯合演訓，國防部全程掌握。而根據示意圖，共機演訓區位於東沙島的北方，且進入我方ADIZ後，旋即掉頭循原路返回。”根據台國防部公開資訊顯示，周六是解放軍軍機本月以來最大規模對台軍事行動。

根據今年2月解放軍軍機動態，1日、5日、15日、16日為一架運8反潛機參與對台行動；2日、6日、18日為一架運8技術偵察機；4日為一架運8技偵機、一架運8電子偵察機；13日為一架運8反潛機、一架運8技偵機；7日為2架運8反潛機；8日為2架殲16戰機；17日是2架運8技偵機；19日為4架殲16戰機、4架殲轟7戰機、1架運9通信對抗機；20日則是2架殲10機、2架殲16機、4架殲轟7機、2架轟6K機、1架運8反潛機

根據1月解放軍軍機動態，最受矚目者為23日，分別是1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16進入台灣西南ADIZ；以及24日2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6 架殲10戰機、1架運8技偵機，為今年目前最大規模的相關行動。

美國國務院發言人周六再次呼籲北京“停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力”，並補充說，北京應該 “轉而與台灣民選代表進行有意義的對話”。