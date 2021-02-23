德國議會最年輕的女議員Gyde Jensen，同時是議會人權主席

德國內政部在回覆一名議員的信中指出，自香港兩年前爆發民主示威以來，大約720名港人已在德國獲得居留許可，中國一直試圖恐嚇住在德國的香港示威人士。

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中央社23日柏林報導：針對德國國會人權委員會主席，自民黨（FDP）議員顏森（Gyde Jensen）對此議題的詢問，德國內政部以信件作出回應表示：“自香港示威開始以來，德國境內中國政府人士採取更多嘗試，試圖影響有利於中國政府的公眾輿論，並且採取行動對付示威支持者，這些嘗試及行動已獲確認。” 信中提及，德國漢堡市前年8月17日舉行支持香港民運人士示威期間，親中國政府的反示威人士對參與者錄影及拍照，被認為其目的是為了恐嚇。

另據德國之聲的報道：香港反對派人士面臨司法、甚至牢獄之災的不斷增加。流亡者的數量在增加。但近幾年來，在德國申請政治庇護的香港人屈指可數，而獲批准取得避難身份的更是少數。據來自以上德國內政部的數據：自2017年以來，有6名香港人在德國提交了政治庇護申請。而截至去年10月中，僅有兩人的的申請被批准，獲得避難身份。

德國國會人權委員會主席，自民黨（FDP）議員顏森表示，德國政府必須致力於讓歐洲接收更多來自香港的流亡人士。他說："過去3年裡只有6名香港公民在德國申請庇護。在這方面（我們）應該有更多作為。"

這位自民黨議員呼籲政府，依據國際法來調整其對華政策。"中國在香港破壞了國際法，而這還只是第一步。中國對維吾爾人等少數族群的迫害越來越強力、嚴酷"，延森說，這必須帶來經濟政策上的後果："在過去數月這些新的發展之後，歐盟同中國簽署投資協議，時機完全不恰當。如果這一投資協議沒有任何涉及人權的具體承諾就過關，那中國就贏了。"

2018年德國曾批准給與兩名香港人政治庇護。這二人是參與了2016年"旺角騷亂"後受控暴動罪和煽惑非法集結罪的黃台仰和李東升。 2017年11月在保釋期間，他們獲法庭批准離港出席活動後，經台灣前往德國。此後，兩人受到香港警方通緝。在人權組織的協助下，兩人在德國申請政治庇護，均獲得批准。 黃台仰後來還對媒體稱，審查難民資格的過程中，中國政府曾試圖阻止。

1月25日，生活在德國的香港民主派活動人士鄺頌晴將向德國聯邦議院遞交一份請願，要求德國對中國方面的責任人士實施制裁。