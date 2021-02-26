申請BNO護照首次多過港人申請特區護照

在香港，港人可以申請特區護照獲BNO護照，而過去香港人為了方便而選擇特區護照，但近期卻有所轉變，申請BNO護照人數上升。

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去年申請特區護照宗數只有25萬宗，較前年大跌60%，同期英國政府則簽發31萬本BNO護照，是香港主權移交以來，申請特區護照人數首次比BNO護照少。

國安法下民心思變，不少市民申領英國國民（海外）護照（BNO）。入境處預算文件顯示，去年申請特區護照宗數只有25萬宗，較前年大跌60%，當局稱與疫情下服務暫停有關，同期英國政府則簽發31萬本BNO護照，是香港主權移交以來，申請特區護照人數首次比BNO護照少。民主黨前主席劉慧卿指，數字反映港人對香港前景感到惶恐和擔心，“因為驚吖嘛，驚嘅時候咩都揦住喺手”。

根據入境處預算資料，該處去年接獲250,896宗香港特區護照申請，較前年大跌65.34%；同期簽發的特區護照則有264,877本。政府解釋因疫情下服務暫停，致數字下降。英國政府早前回應香港傳媒查詢時則指，去年共簽發311,868本BNO護照，意味去年香港特區護照申請個案數目比BNO少，是香港主權移交以來首次。

申請BNO數字反映港人信心危機及社會瀰漫移民潮，觸發人才及資金外流，政府消息人士透露，政府未曾針對香港人移民對經濟造成的影響作出評估。

去年疫情肆虐期間，入境處大部份辦事處一度停止服務，開放的辦事處亦只提供緊急申請及領取香港旅行證件服務，市民當時只可透過郵遞和網上申請特區護照；申請BNO護照則須在網上填表，並將文件和舊護照郵遞至英國。

自2013起至2019年，入境處接獲的香港特區護照申請年均達70萬宗以上，其中2019年接獲723,798宗申請，並簽發718,273本特區護照；英國於2013至2018年間，每年簽發BNO護照數量僅介乎1.5萬至3.7萬本不等，至2019年簽發量則急增至151,600本。

另外，入境處去年接獲變更國籍的申請有209宗，較前年的289宗略減，但退出中國國籍申請則由前年的207宗增至299宗，申請成為中國公民則由1,638宗銳減至756宗。

一直關注BNO議題的民主黨前主席劉慧卿相信，不少港人於1997年前申請BNO護照後無再續領，但眼見香港“勢頭不對”才續領，令數字急增。她坦言，數字反映不少港人對香港前景感到惶恐和擔心，即使英國政府未公布BNO簽證細節，“管它三七廿一”也先續領BNO護照，“因為驚吖嘛，驚嘅時候咩都揦住喺手”。

她又指，雖然英國政府容許持過期BNO護照的港人申請BNO簽證，但她相信不少人仍會選擇續領，“當多個旅遊證件，雖然中國唔承認啫，但去第二度可以用嘛”。