英外相：國安法被用來消除異議而不是恢復秩序

香港警方2月28日表示，以“串謀顛覆國家政權罪”起訴47名曾參與去年民主派“35+”初選的參選人，各人不準保釋須通宵扣留，並將於明早在西九龍裁判法院提堂。對此，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）稍後回應表示，“以國安法起訴上述香港政治家和活動家的決定展現出，國安法被用來消除政治異議而不是恢復秩序”。他稱，“這與中國政府的承諾背道而馳。”

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拉布周日在推特上寫道，“根據國安法起訴47名香港政治家和活動家顛覆罪的決定令人深感不安。它最明顯地表明，國安法被用來消除政治異議而不是恢復秩序，這與中國政府的承諾背道而馳。”

此前，歐盟駐港澳辦事處率先回應稱，“對47名民主派人士的指控令歐盟非常關注。這些指控清楚表明，合法的政治多元化在香港不會再被容忍。我們敦促當局遵守他們對基本自由和法治的承諾，正如《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》一樣。”歐盟方面還通過臉書指出，“2月28日對47名參加去年7月初選的民主派候選人提出的指控，令歐盟非常關注。這些指控的性質清楚表明，合法的政治多元化在香港將不再被容忍。”

聲明指，“歐盟敦促香港和北京當局遵守《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》中對基本自由和法治的承諾。歐盟呼籲立即釋放被捕人員。歐盟將繼續密切關注事件的發展。”