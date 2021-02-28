Covid-19：香港新增確診22例 一人病亡

香港特區衛生當局周日通報說，全港周六新增Covid-19確診病例22宗，另有一名老年患者於周六晚病逝。

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綜合包括中新網和中央社等多家亞洲媒體2021年2月28日星期天的消息，香港特區政府衛生署當天通報，當地時間2月27日周六共有22宗新增COVID-19確診病例，其中17宗為本土個案。另外，香港在周六晚新增一例Covid-19死亡個案，死者為一名七十多歲的男性患者。中央社報導提到，香港周六晚因病離世的這名老人是因跳舞導致群聚感染的患者之一。

中新網周日引述香港疫情專題網站的消息指出，至目前為止，香港累計確診及疑似個案1萬1千多例，死亡個案增至199例。另據香港醫院管理局通報，截至當地時間周日上午9時，香港仍有218名Covid-19確診患者留醫，其中17人危殆、13人嚴重。此外，過去24小時又有16名確診病人康復出院，至今總共有10536人康復出院。

Image d'archive RFI : Hong Kong © Anthony WALLACE AFP 法新社

來自香港的消息還報導說，周六新增的22宗確診病例，涉及10男12女，年齡介乎1至71歲。這22個新確診病例中，17宗本地病例，有4宗源頭不明，13宗屬相關病例；5宗輸入病例，其中有4宗涉及新來港外佣，包括3人乘搭同一班飛機從菲律賓來港，這3人和另一名從巴基斯坦來港的病人都帶有變種病毒N501Y。此外，當日還有超過10宗初步確診病例。

香港已有近五十宗變種病毒病例

另據特區衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生對外透露，香港現時共有47宗病例帶有變種病毒N501Y，其中29宗屬病毒的英國變種，4宗屬病毒的南非變種，3宗屬病毒的巴西變種，其餘11宗暫時沒有分類。