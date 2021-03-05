人大為香港選舉增資格審查以便篩選 又削民意代表、增中國組織成員

繼去年為香港訂定《港區國安法》後，中國人民代表大會今年再為香港選舉制度作出改變，根據與北京中央官員會晤的消息人士透露，中國政府建議取消香港特首選舉委員會內的地區民意代表，新增一個由中國全國性組織為代表的組別，而人數亦會順應增加四分之一至1500人；立法會議席方面，亦會取消地區民意代表的六個議席，但加入仍受北京控制的選舉委員會委員，令議席較現時增加約三成至90席，使民主派變成少數派。而更重要的是，新增選委會篩選立法會議員參選者的功能，使香港選舉向伊朗模式靠近。

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盛傳要為落實「愛國者治港」原則而改變香港選舉制度的北京政府，再次藉人大動手。今早在北京人民大會堂召開的新一次中國人民代表大會，議程包括審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。

人大委員長王晨在開幕式上表示，「完善」香港特區選舉制度的總體思路，是以重新構建選委會及增加其權力為核心，優化後的選委會將繼續負責選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。為此，須修改《基本法》有關行政長官選舉辦法的附件一和附件二。他又說，改動將由中央以《決定》加香港立法的方式分部推行，待人大作出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，跟有關方面及早啟動相關修例程序。

他形容，改動是要通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，亦要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

王晨未有詳談修改細節，但據香港傳媒引述了解港澳辦主任夏寶龍和副主任張曉明昨晚向港區政協簡介具體建議的消息人士報道，特首選舉委員會中，以區議員身分和循此選入立法會的選委會席位全部取消，即現時123個、絕大部分由民主派擁有的席位將不復見；另外，選委會界別將由四個增至五個，議席將由現時1200個增至1500個，新增名額將分配予政協、中華全國青年聯合會、中華全國婦女聯合會及中華全國歸國華僑聯合會等全國性組織。

立法會方面，議席將由現時的70席增至90席，取消循區議員互相提名再經由全港市民選出的「超級區議會」和區議會（一）共六個議席；另一方面，則大大增加選委會成員的議席，此消彼長下，令立法會議席由現時的70席增至90席。

由於立法會將增加由選委會選出的議席，以及參選人須取得一定選委會委員的提名方可成為候選人，而選委會一般在特首換屆年之前一年的年底選出，即明年特首選舉的選委會將於今年12月誕生，故此原本推遲至今年9月舉行的立法會選舉，應該要相應再押後。

此外，除了立法會須取得選委提名方可參選外，其他選舉亦會設立「資格審查委員會」以審視參選者是否愛國愛港。由於提名模式改變，《基本法》附件一和附件二均須作出修改。消息人士稱，人大通過決定後，將交由香港進行本地立法，期望於7月前完成。

王晨在解說《草案》時指出，港人治港的底線是「以愛國者為主體的港人治理香港」，但香港社會過去一段時間出現的港獨和反中亂港亂象，讓有升人士透過選舉或公職人員身分，肆無忌憚從事反中亂港活動，癱瘓立法會運作，阻撓港府依法施政，策畫並實施所謂預選，妄圖通過選舉掌控香港立法會主導權，奪取香港管治權；外國和境外勢力則以制裁中港官員為香港反中亂港勢力提供保護傘。凡此種種，均嚴重影響香港的憲制和法治秩序，嚴重挑戰憲法、基本法和國安法的權威，嚴重危害國家主權安全。為此，中央必須措施來完善特區選舉制度和機制存在的漏洞和缺陷，消除隱患和風險，以確保愛國者為主體的港人治港，使「一國兩制」行穩致遠，香港長治久安，為中華民族復興作出貢獻。