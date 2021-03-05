歐盟呼籲中國慎重考慮任何對香港選舉制度改革，準備採取相應措施

歐盟/香港/政治

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）3月5日表示，歐盟呼籲中國慎重考慮任何改革香港選舉制度的決定，及其將帶來對政治和經濟的影響，因為這將破壞香港的基本自由、政治多元化和民主原則。她指出，歐盟隨時準備採取相應措施。

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歐盟通過聲明表示，“3月4日，中國全國人民代表大會宣布，將審議修改香港特別行政區的選舉制度。預計3月11日可作出決定。如果這項改革通過，將對香港的民主原則和民選代表產生潛在的深遠負面影響。這也將與香港以往的選舉改革背道而馳，並違背《基本法》第四十五條和第六十八條關於在行政長官和立法會選舉中實行普選的承諾。 ”

聲明指，“歐盟呼籲北京當局慎重考慮任何改革香港選舉制度的決定所帶來的政治和經濟影響，因為這將破壞基本自由、政治多元化和民主原則。正如歐盟外長們所商定的那樣，歐盟隨時準備採取更多措施，應對香港政治自由和人權的進一步嚴重惡化，因為這將違反中國的國內和國際義務。”

十三屆全國人大第四次會議5日開幕，中國全國人大副委員長王晨作出關於《全國人大關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》的說明，提出要完善本港的選舉制度，主要為特首產生辦法和立法會產生辦法，確保由“愛國者治港”。王晨稱，要完善本港的選舉制度，總體思路是“以對香港特別行政區選舉委員會重新構建和增加賦權為核心進行總體制度設計”，具體包括優化選委會的規模、組成及產生辦法；除繼續選舉特首外，賦予選委會選舉較大比例立法會議員，以及直接參與提名參選立法會議員的職能等。