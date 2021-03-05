港澳被剔出美基金會經濟自由排名 稱政策受北京控制 學者憂影響評級機構看齊

曾連續廿五年獲美國傳統基金會評為全球最自由經濟體的香港，連同中國另一特區澳門，被剔出該指數評估，基金會解釋，指數只會為擁有經濟主權的獨立經濟體計算其自由度，但近年事態發展顯示，港澳相關政策最終由北京控制，並指日後可能把兩地的經濟自由度併入中國計算。港府對基金會決定表示極度失望和遺憾；有學者憂慮，事件不利香港推廣，一旦國際評級機構跟隨，把香港信貸評級跟中國內地看齊，影響將極大。

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作為美國右翼智庫的傳統基金會，昨發表2021年度《經濟自由度指數》報告，新加坡連續第二年保持最經濟自由體的冠軍地位，其次是新西蘭和澳洲；而同處亞洲區的台灣，則在186個經濟體中排名升至第六，中國排名則跌四位至第107位，評分亦減少到58.4分，低於烏干達等非洲國家，屬「大部分情況不自由」(mostly unfree)類別。

中國近年加強管控香港，自2019年反修例運動後，情況更嚴峻，2020年的指數報告把雄踞自由榜冠軍二十五年的香港降至第二位，今年更被指數剔出排名之列，基金會創辦人傅爾納在《華爾街日報》撰文解釋，指近年的發展顯示，香港和澳門的政治明顯受到北京操控，香港在過去兩年更加失去政治自由和自治，令香港在很多方面變得幾乎與中國內地其他主要城市無分別。他續稱，香港的價值在於與中國和英國的聯繫，但香港現時與中國的聯繫更牢固，與英國的聯繫明顯減弱，特別是英國傳統的普通法、言論自由和民主。

值得注意的是，因應香港在「司法有效性」的分項評分下跌，行政長官林鄭月娥前年曾與傅爾納會面，表明不同意報告指北京政府保留對《基本法》最終解釋權限制了終審法院的權力。

港府同晚發表聲明，指基金會的決定既不合適，亦缺乏理據，指香港在指數各項評估細項的優勢和地位並無改變，基金會的做法對香港不公，有政治偏見，絕不認同基金會指香港的經濟政策最終由北京控制的評論，認為評論絕不正確，亦非基於事實。

另外，財經事務及庫務局長許正宇接受電視台訪問時表示，不擔心基金會的做法引發撤資潮。他認為，若基金會貿然因觀感或主觀臆測而將香港剔出排名榜，只會影響指數的認受性。

美國克林信大學經濟學系副教授徐家健亦持相若意見，他今早在電台節目指出，基金會做法對香港的實際影響不大，學術界和外資大多不會參考該指數，強調外資對香港的投資信心，主要取決於香港的法治、資金是否自由出入等實際因素。但他指出，銀行或金融機構的評級才重要，一旦國際評級機構也將香港評級跟中國內地看齊，屆時將真正影響香港公司的信貸評級，影響極大。

不過，中文大學商學院高級講師李兆波則持不同看法，他認為，基金會的做法，不利香港向外推廣國際形象和營商環境，令他國企業考慮投資時缺少參考，可能失去機會。他更擔心，其他國際組織或學術機構會跟隨基金會，令香港難以向國際投資者展示其獨特性，進一步影響香港吸引資本。